【護膚貼士】暗瘡vs扁平疣vs油脂粒vs汗管瘤　皮膚科醫生解構常見皮膚開題

▲ 如何區分暗瘡、扁平疣、油脂粒、汗管瘤？

暗瘡、粉刺、黑頭等皮膚問題，困擾不少香港人。有人分不清楚扁平疣及油脂粒，又有人指所謂「黑頭」可能是皮膚癌。到底油脂粒與黑頭如何區分？我們可以怎樣「同佢哋講bye bye」？TOPick為此訪問了皮膚科專科醫生陳厚毅，講解暗瘡、粉刺、黑頭、扁平疣、汗管瘤、油脂粒的特徵、成因、預防及治療方法。

1. 扁平疣

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2. 暗瘡/粉刺

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3. 汗管瘤

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4. 油脂粒

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如何區分「黑頭」和「黑色素瘤」？

皮膚科專科醫生陳厚毅指，黑頭是一點點，體積較小。「黑色素瘤」只有一點，是其中一種皮膚癌，但因擴散問題，「黑色素瘤」可能有多種顏色、體積較大，且有滲透情況，即使市民勤洗面也沒用。

臨床腫瘤科醫生應志浩亦曾受訪表示，黑色素瘤是源於皮膚的黑色素細胞變惡，之後長在皮膚上，往後容易擴散至淋巴或其他器官，包括腦、肝、肺、骨等，一旦擴散，藥物療效並不顯著。

他指出，黑色素瘤容易出現在皮膚較白或容易曬傷的人身上，提醒市民不要長時間暴曬至甩皮、起水泡，因為每次暴曬都會增加日後患上黑色素瘤的風險，最重要是做好防曬。

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責任編輯：羅嘉欣