【高鈉陷阱】高鈉易致水腫增加患胃癌風險　烏冬鈉含量最高比意粉高200倍

▲ 烏冬鈉含量最高比意粉高200倍

非油炸、非醃製食物好健康？不少人都知道公仔麵暗藏高鈉陷阱，不過其他常吃粉麵，比如米線、米粉等亦不等同「低鈉」。吃一碗約100克的米線，已經超過每日建議鈉攝取量的1/4！TOPick向「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬請教，到底如何吃得健康？

鈉含量最高：公仔麵、米線

公仔麵(1144毫克)

蝦子麵(304毫克)

烏冬(200毫克)

喬麥麵(60毫克)

米粉(14毫克)

意粉(1毫克)

營養師參考食物安全中心資料，指以100克分量計算，公仔麵(未加調味料)鈉含量最高，達1144毫克，其鈉質含量相等於約半茶匙鹽，已達世衞建議每人每天攝取不多於一茶匙鹽分的一半。

但蝦子麵亦屬鈉含量第二高，100克含304毫克鈉；至於每100克未加調味料的烏冬， 鈉含量已達200毫克，除了未達到世衛的「低鈉」標準(每100克固體食物含不多於120毫克鈉)，也較喬麥麵(60毫克)和米粉(15 毫克) 等其他麵類為高。

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蝦子麵和烏冬鈉含量也相對較高，原因是製作這些麵食時會加入鹽作調味，而且加入的味精、防腐劑和添加劑等亦含有鈉成份，大大增加了其鈉含量。不過，以一餐的鈉質攝取量來說，蝦子麵和烏冬的鈉含量仍不算太高，大家可以放心食用。

若想食得健康，則以意粉(熟，無添加鹽)鈉含量最低， 每100克只有約1毫克鈉。

攝取過多鈉質易引起水腫

據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。

她提醒，攝取過多鈉質易引起水腫、血壓上升，誘發高血壓、心臟病及中風等。她續說，來自天然食品的鉀質，包括菠菜、香蕉、開心果、奶製品等，是鈉質「最佳拍檔」，可互相平衡體內水份及血壓，惟鉀質攝取過量亦會有反效果，出現心律不正、肌肉收縮、腎病等問題，建議每人每日不應攝取多於3,510毫克的鉀，相等於8隻香蕉的分量。

市民購買粉麵時，宜留意營養標籤上哪些成分？

要選得精明 ，便要留意營養標籤上的營養素: 例如熱量、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪和鈉。

當中需要特別留意營養素含量以甚麼來表示， 例如「每100克/毫升」、「每包裝」或「每食用份量」。 例如一個包裝可以含有兩個食用分量。

市民亦可多選擇「低脂」和「低鈉」食物。「低脂」即100克固體食物含不超過3克脂肪。世衞建議總脂肪量應少於每日總熱量的30%。而「低鈉」食物，即指每100克固體食物含不多於120毫克鈉質，世衞建議每人每天不宜攝取多於1茶匙鹽，相約於2000毫克鈉質（約5克鹽分)。

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吳耀芬(Kathy)營養師

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。