【中藥作用】阿膠安宮牛黃丸不是日常保健品 中醫解構藥材作用：花膠可加重濕疹

▲ 中藥不等於日常保健品，亂吃易傷身，中醫指花膠可加重濕疹症狀。

花膠、阿膠、安宮牛黃丸、燕窩也可當作日常保健品食用？註冊中醫師陳俊傑接受TOPick訪問時表示，不少中藥被市民當作食物，經常食用，以為可有保健之效。但在中醫角度，花膠、阿膠這些帶藥性的中藥材，因為「無毒」被中醫書封為上品藥材，事實上並非人人適合，若當成保健食物，有機會「愈食愈傷」。

部份中藥材含有動物成分，陳俊傑醫師茹素多年，從不用動物藥治病。不少人吹捧花膠、阿膠、安宮牛黃丸、燕窩，這些藥材也以動物不同部位製成。他將講解上述中藥的來源、功效及食用宜忌。

阿膠

陳俊傑醫師引述浸大中醫藥學院中藥材數據庫的資料，講解阿膠的製作過程。

來源：阿膠原本是驢仔皮，經煎煮和濃縮後所製成的固體膠。

主要產地：為山東、河南、江蘇、浙江等地。

外形及味道：呈長方形或正方形，質硬而脆，味道微甘，表面平滑有光澤。

他指出，在中醫角度，阿膠當藥用，的確有補血、止血、滋陰養燥的功效，適合有下血症狀（月經流血不止）的女士食用。但阿膠性質滋膩，有礙消化，胃弱便溏者慎用。他提醒，阿膠不應被當作保健產品，不當服用可導致經期混亂、失眠及生暗瘡。

安宮牛黃丸

來源：牛膽囊結石

成分：牛黃、水牛角濃縮粉、麝香、黃連、黃芩等，含牛的蛋白質

功效：據說清熱開竅、解毒。

陳醫師指，於中醫角度而言，此類藥材如被當成保健食物，同樣易「愈食愈傷」。由於安宮牛黃丸中含帶有毒性的雄黃、硃砂等，短期可致服用者脾胃弱、頭暈、無胃口等問題，長遠令身體虛弱，增加患上各類病症的風險。

何時才應食安宮牛黃丸？他指出，對於急性中風人士，如他屬「中風陽閉證」，有痰熱跡象，在特定時限內服用方能起救治促醒之用。以前古人多住在山區，沒有醫院，故此藥便被當成是急救藥。

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花膠

來源：花膠是黃鱔魚的魚鳔

功效：古書記載其「味甘、性平，滋陰養血、補腎益精」，被當作食物十分常見。

不過，大部份城市人也不適合吃花膠。他指，花膠難消化，只適合經常進行劇烈運動人士，比如消防員。至於一般人當食物食用，可致胃痛、胃脹等。另外，由於花膠性質屬濕、偏涼，可加重濕疹、鼻敏感等症狀。

有人指，懷孕媽媽適合吃花膠進補，但會否「愈食愈傷」？陳醫師指，若父母本身有過敏反應，不宜多吃，以免增加胎毒，加重嬰兒濕疹。

燕窩

來源：燕子的唾液

陳醫師指，燕窩雖有滋補功效，但價格相對昂貴、較難消化，需視乎脾胃接受程度食用。

哪些食材方能起保健作用？

陳醫師指，新鮮的蓮子、准山、木耳、雪耳等也可當成食材，有保健作用。

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責任編輯：羅嘉欣