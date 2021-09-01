  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 14:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中藥作用】阿膠安宮牛黃丸不是日常保健品 中醫解構藥材作用：花膠可加重濕疹

健康 13:59 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中藥不等於日常保健品，亂吃易傷身，中醫指花膠可加重濕疹症狀。

花膠、阿膠、安宮牛黃丸、燕窩也可當作日常保健品食用？註冊中醫師陳俊傑接受TOPick訪問時表示，不少中藥被市民當作食物，經常食用，以為可有保健之效。但在中醫角度，花膠、阿膠這些帶藥性的中藥材，因為「無毒」被中醫書封為上品藥材，事實上並非人人適合，若當成保健食物，有機會「愈食愈傷」。

部份中藥材含有動物成分，陳俊傑醫師茹素多年，從不用動物藥治病。不少人吹捧花膠、阿膠、安宮牛黃丸、燕窩，這些藥材也以動物不同部位製成。他將講解上述中藥的來源、功效及食用宜忌。

阿膠

陳俊傑醫師引述浸大中醫藥學院中藥材數據庫的資料，講解阿膠的製作過程。

  • 來源：阿膠原本是驢仔皮，經煎煮和濃縮後所製成的固體膠。
  • 主要產地：為山東、河南、江蘇、浙江等地。
  • 外形及味道：呈長方形或正方形，質硬而脆，味道微甘，表面平滑有光澤。

他指出，在中醫角度，阿膠當藥用，的確有補血、止血、滋陰養燥的功效，適合有下血症狀（月經流血不止）的女士食用。但阿膠性質滋膩，有礙消化，胃弱便溏者慎用。他提醒，阿膠不應被當作保健產品，不當服用可導致經期混亂、失眠及生暗瘡。

安宮牛黃丸

  • 來源：牛膽囊結石
  • 成分：牛黃、水牛角濃縮粉、麝香、黃連、黃芩等，含牛的蛋白質
  • 功效：據說清熱開竅、解毒。

陳醫師指，於中醫角度而言，此類藥材如被當成保健食物，同樣易「愈食愈傷」。由於安宮牛黃丸中含帶有毒性的雄黃、硃砂等，短期可致服用者脾胃弱、頭暈、無胃口等問題，長遠令身體虛弱，增加患上各類病症的風險。

何時才應食安宮牛黃丸？他指出，對於急性中風人士，如他屬「中風陽閉證」，有痰熱跡象，在特定時限內服用方能起救治促醒之用。以前古人多住在山區，沒有醫院，故此藥便被當成是急救藥。

同場加映：「BPA-FREE」不一定安全　9款不含BPA、BPS膠水樽

花膠

  • 來源：花膠是黃鱔魚的魚鳔
  • 功效：古書記載其「味甘、性平，滋陰養血、補腎益精」，被當作食物十分常見。

不過，大部份城市人也不適合吃花膠。他指，花膠難消化，只適合經常進行劇烈運動人士，比如消防員。至於一般人當食物食用，可致胃痛、胃脹等。另外，由於花膠性質屬濕、偏涼，可加重濕疹、鼻敏感等症狀。

有人指，懷孕媽媽適合吃花膠進補，但會否「愈食愈傷」？陳醫師指，若父母本身有過敏反應，不宜多吃，以免增加胎毒，加重嬰兒濕疹。

燕窩

  • 來源：燕子的唾液

陳醫師指，燕窩雖有滋補功效，但價格相對昂貴、較難消化，需視乎脾胃接受程度食用。

哪些食材方能起保健作用？

陳醫師指，新鮮的蓮子、准山、木耳、雪耳等也可當成食材，有保健作用。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲　眼科醫生拆解意外急救方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
13:49 2021/07/30
【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
【曬陳皮】曬錯果皮養生變傷身　中醫拆解陳皮青皮功效：常吃青皮易破氣
17:00 2020/11/13
【曬陳皮】曬錯果皮養生變傷身　中醫拆解陳皮青皮功效：常吃青皮易破氣
【中藥保存】鹿茸片放雪櫃10幾年可以吃？中醫解構鹿茸功效+保存方法【附詳細解釋】
10:28 2021/01/22
【中藥保存】鹿茸片放雪櫃10幾年可以吃？中醫解構鹿茸功效+保存方法【附詳細解釋】

你可能感興趣

【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
13:49 2021/07/30
【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米
【曬陳皮】曬錯果皮養生變傷身　中醫拆解陳皮青皮功效：常吃青皮易破氣
17:00 2020/11/13
【曬陳皮】曬錯果皮養生變傷身　中醫拆解陳皮青皮功效：常吃青皮易破氣
【中藥保存】鹿茸片放雪櫃10幾年可以吃？中醫解構鹿茸功效+保存方法【附詳細解釋】
10:28 2021/01/22
【中藥保存】鹿茸片放雪櫃10幾年可以吃？中醫解構鹿茸功效+保存方法【附詳細解釋】
健康問題 健康養生 保健 中醫 濕疹 鼻敏感 暗瘡 失眠 敏感

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！
09:56 2021/08/31
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選