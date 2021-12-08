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【養生之道】天氣凍易風寒生薑片泡腳可除濕　薑不同用法的養生功效

健康 17:39 2021/12/08

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冬天天氣寒冷，為了抵禦寒氣，自會吃一些可以暖身的食物。薑正正是廣為人認識的禦寒好幫手，而且日常飲食中很容易吃到。

根據中醫醫學古書記載，薑有不同的形態，如生薑肉、生薑皮、生薑汁，也有乾薑，而每類都有不同的性味、功效。就此問題，請由註冊中醫師石敏棋講解。

生薑皮改善肌膚水腫

1. 生薑

新鮮根莖，性味辛、溫。入肺、胃經。

功效：發散風寒、溫中止嘔、溫肺止咳。生薑亦有解魚蟹毒的作用，在煮食魚、蟹或其他海鮮時，加入生薑同煮，可以散寒氣、解除魚星味。另，取5-8片生薑泡腳，可袪風散寒除濕、發汗。

禁忌：肺熱燥咳、胃熱嘔吐者忌用。

生薑包括以下兩類：

  • 生薑皮：性味辛微溫，主要有行水消腫的功效，適用於肌膚水腫，常常與茯苓皮、大腹皮等同用，如五皮飲。
  • 生薑汁：為生薑的自然汁，功效袪風痰、止嘔吐，主要用於風痰嘔吐，用量3-10滴，沖服。

【延伸閱讀】冬天不再怕冷　中醫評保暖大法

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2. 乾薑

生薑去皮曬乾為乾薑，性味辛、熱，入脾、心、肺、胃經。

功效：溫脾暖胃，袪脾胃寒邪，助脾胃陽氣，適用於脾胃虛寒症，症狀包括面色蒼白、不思飲食、四肢不溫、腹中冷痛、舌淡等，多與補脾益氣的黨參、白朮同用。由於乾薑溫熱，能通心助陽而袪裡寒。此外，本品溫燥辛散，能溫肺散寒，適用於肺寒咳嗽、痰白清稀之症。另有溫經止血功效。

禁忌：本品辛熱，陽虛失血或血熱妄行所致出血者忌用。

【延伸閱讀】羊肉可KO手腳冰冷 中醫：濕疹人士忌吃

3. 高良薑

性味辛、熱，入脾、胃經。

功效：散寒止痛，袪寒之力較強，善於散脾胃之寒而起溫中止痛的作用。用於寒凝氣滯之脘腹疼痛，亦有用於胃寒嘔吐，多與生薑、半夏同用。

由此可見，薑都是溫性的，要視乎人的體質是熱是寒，亦無分早晚吃薑，體質才是重點。

俗語說：冬吃蘿蔔夏吃薑，是否代表冬天不適合吃薑？石敏棋醫師表示，冬吃蘿蔔夏吃薑，其實意思是冬病夏治、夏病冬治。夏天陽氣盛，吃薑則更可養陽氣，使身體於冬天時不易發作寒病，如哮喘、鼻敏感、痛症等。

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責任編輯：羅嘉欣

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