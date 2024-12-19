YouTuber︱1億票房女星6年前成立個人YouTube頻道　坦言當年做YouTuber因冇戲拍

【關智斌 / 衛詩雅 / 枉阿姐】日前，關智斌（Kenny）、衛詩雅（Michelle）及冤枉娛樂主理人「枉阿姐」受邀，為「Rhythm & Brews by YouTube」期間限定展，並進行以「內容策略如何協助藝人建立形象」為主題的Fireside Chat互動訪談。

憑《破·地獄》成香港有歷以來最賣座電影的女主角的Michelle，6年前開始成立自己的YouTube Channel，當中的「衛食攻略」愈拍愈受歡迎，不過原來開始的時候她十分抗拒，「我係嗰啲想好專心做一樣嘢嘅人，我淨係覺得我淨係拍戲！拍戲以外嘅任何嘢我都唔想做！以前嘅我係連訪問都唔鍾意做，我淨係想做關於電影嘅嘢。」

不過由於開戲的不穩定性，枉阿姐便建議她投入「YouTuber」行列，「我話唔好啦，枉阿姐就話：『你試吓啦。』冇辦法啦，冇戲拍。『衛食攻略』都係佢哋幫我諗，因為覺得我個人貼地，就話不如拍一個咁樣嘅Channel。」

破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒 阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影

▲ （左起）關智斌、衛詩雅、冤枉娛樂主理人「枉阿姐」。

YouTuber︱要keep住長期拍

至於Kenny，他坦言由始至終都沒想過自己會做一個YouTuber，疫情期間是一個轉捩點，「平時嘅工作好多都停頓咗，講得白啲即係冇嘢撈，哈哈。嗰段時間我睇多咗好多YouTube，開始覺得我唔使每次有演唱會或者出碟先至見人，其實我可以喺呢啲片入面，同到好多人接觸。」

Kenny強調：「拍Youtube唔係淨係拍一、兩條片，係要keep住長期拍，你要好有passion先得，人哋可以了解到你最真實嘅一面。」

「枉阿姐」絕對是二人的幕後推手，憶述最初加入公司時，拍了大量不同類型的搞笑短片，但沒適合平台播放，於是膽粗粗向CEO建議，「『可唔可以開一個Channel喺俾我擺一啲我哋拍嘅片、自家嘅contentt上去？』佢話：『好吖！你開啦。叫咩名好呀？』。」

她續稱：「我話要玩嘢少少，不如叫『冤枉』啦，即係英皇嘅諧音，開頭諗住講吓嘅啫，點知老闆OK喎，原來佢比我想像中玩得，佢行得好前。我仲記得第一個project係許靖韻嘅『小背心』。」

YouTuber︱拍到偷情男女

問到拍片的最大挑戰，Kenny直言在Youtube世界中，藝人不會有特別優勢，因為網民只會對着重短片內容，跟藝人身份毫無關係。

但他坦言因為拍攝「斌菲特」系列而增長不少知識，「因為呢個Channel真係要講一啲投資、資訊性嘅嘢，每集嘉賓都係喺自己範疇入面係一個好勁嘅人，我真係唔可以完全乜都唔知就去做呢個訪問，因為咁亦都係好唔respect呢個嘉賓，喺呢一段時間我真係增長咗好多嘅知識。」

Michelle則大爆拍攝時撞破偷情男女，稱：「我哋拍『衛食攻略』，經常要去啲小店拍攝，小店多數都比較細間，我哋要避開啲人群嚟拍攝。有一次拍拍下突然間有個男人衝埋嚟，揞住個鏡頭叫我哋唔好怕，原來佢喺度同另外一個女仔偷情。條片係有出嘅，不過其實都影唔到佢哋，哈哈。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄 成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位 衛詩雅獲封亞太影后

破·地獄丨關智斌送嫁妝任Michelle揀 衛詩雅自爆與未婚夫周祉安浪漫生活點滴

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5