【BAND1學堂】只有2.2%人口智商超過130　專家解構資優孩子的日常行為

▲ 只有2.2%人口智商超過130！

不少家長為讓子女考入心儀學校、面試有好表現出盡法寶。有言語治療師指，曾有家長讓小孩在4個月内接受3次檢測，盼獲「好報告」以證其6歲兒子的語言能力而報學校。

過往不少校長或教育專家都指出，面試並非要求學生口齒伶俐，且以遊戲觀察其基本能力，不會接納有關報告，反會延後面試，提醒若無語言障礙，毋須進行評估。

顧問言語治療師秦蓁指，過去孩子多在醫生及老師轉介下前來求診，約有10%個案為「撲學校」而做評估，主要為2至6歲升讀幼稚園及小一的學童。曾有家長為6歲兒子，特意在家中練習評估內容後，在4個月內進行3次評估，盼取得好成績。

不少家長都希望子女頭腦靈活天資過人，亦想孩子成為資優兒童，但家長怎樣確定孩子是資優？就此等問題，TOPick 請教香港資優教育學苑臨床心理學家陳美筠。

根據教育局的指引，資優不局限於智力的評核。資優兒童是指在以下一方面或多方面有突出成就或潛能的兒童：

1. 智力經測定屬高水平；

2. 對某一學科有特強的資質；

3. 有獨創性思考，能夠提出創新的意見；

4. 在繪畫、戲劇、舞蹈、音樂等視覺及表演藝術方面特具天分；

5. 有領導同輩的天賦才能，在推動他人完成目標方面有極高能力；

6. 在競技、機械技能或體能的協調方面有突出天分。

2.2%人口智商超過130

陳美筠表示，在上述6方面中，只得智力這一方面具有科學化、客觀及世界性的評估測試。心理學家透過一些題目的設計及數據收集，測試人的反應和思考能力，設計出具有信度及效度的智力測驗。

有關題目會根據不同的地域、文化背景而有所調整，其中最常用的智力評估工具為韋氏智能測驗。結果除顯示整體的智力水平外，還會包括言語理解、知覺推理、工作記憶、處理速度共4個範疇，而智力測試的結果是以統計學的常模分布去顯示：

70分以下：低弱智能 2.2%

70-79分：有限智能 6.7%

80-89分：中下智能 16.1%

90-109分：中等智能 50%

110-119分：中上智能 16.1%

120-129分：優異智能 6.7%

130分或以上：特優智能 2.2%

國際名人IQ全面睇 Emma Watson 有幾聰明？

不少國際名人的IQ水平都是資優生，包括女神Emma Watson。

Emma1990年出世，近年致力推動女性平權。她自11歲開始飾演《哈利波特》「妙麗」一角，卻沒有因拍劇而放棄學業。

外媒曾報道指，Emma智商高達138。高中成績優秀，入讀美國名校布朗大學Brown University，雖曾兩度因拍劇而休學，最後卻完成英國文學學士課程，其間曾以交換生資格到牛津大學學習。

她接受外國雜誌訪問時曾表示：

我是一個有點強迫症的完美主義者，最大的敵人就是自己，雖然給我造成不小壓力，但也是一種鞭策

當你看扁自己，就是損害自己的自信心。我會試著不這樣做。

勞福局長羅致光的智商IQ高達160，他曾透露，小時候不用花太多時間讀書，成績優異，讀書從來沒壓力，他只知道自己算術比其他同學好，當年高級程度會考純數學考到 A級，考試時限是3小時，但他只用了45分鐘就完成試卷。不過，羅致光認為，要測試一個人 IQ高不高，不能單靠百多條測驗題目。

資優孩子的日常行為表現

智力測試需要接受評估而得知，資優孩子在日常生活中，往往會出現有別於一般的行為表現。陳美筠接觸過不少資優學生及其家長，以下是資優孩子常見的行為特質：

1. 創造力無限

曾有家長指她的孩子做中文功課作句子時，課本只要求作一句，但她的資優孩子可以造出多句不同的句子。另很多資優孩子喜歡自家製作原創故事或漫畫書，可見資優孩子的創造力驚人。

2. 尋根究底

資優孩子對周遭的事物充滿好奇心，經常用盡不同的方法尋求答案，他們喜歡發問問題，具有尋根究底的精神。

3. 感同身受能力特強

有資優小孩看了新聞片段後，對不幸事件有強烈感覺，因而徹底代入哀傷。有些甚至連閱讀小說、看電影也容易代入角色，難以抽離。

4. 表面行為反叛

他們的思考能力比同齡小朋友強，甚至會用成人的思維模式思考，例如學校有校規，他們會思考這些規矩背後的存在意義，甚至挑戰權威。此外，資優學生可能對老師的教學內容早已掌握，故此上課時沒耐性、不專心。

5. 喜歡爭辯

資優孩子追求公義，就算對家長的說話也不會完全順服，時有頂咀的情況發生。

6. 人際欠佳

不少資優孩子有人際關係問題，他們會覺得同齡小朋友幼稚，難以溝通，相處不融洽，反而喜歡跟成年人交談，或與年紀較小的小孩玩。

7. 發展不平均

很多資優孩子出現發展不平均的情況：IQ高，EQ低。

8. 沉迷興趣

對有興趣的事情充滿熱忱。有資優孩子特別熱忱在家中設計城市規劃圖，廢寢忘餐，對其他東西甚至學業不感興趣。

9. 完美主義

很多資優孩子會有完美主義，有時會因過份追求完美，而害怕去作新嘗試，又或對別人給予的評價過度敏感。

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