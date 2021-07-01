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【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包 黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡

健康 16:43 2021/07/01

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

自從十多年前，投身社會工作開始，我都是過着朝12晚8的生活，很少會感受到大夥兒趕上班的情景。但剛巧今天，約好合作夥伴，在他們的辦公室開會，時間是9時正，我習慣早到，於是，又趁機看看在工廠區工作的朋友，會選甚麼早餐。

四條腸粉 = 一個漢堡包

原來，工廠附近總有些小檔，專門售賣早餐。我在那兒看了15分鐘，有一半的上班族就是拿着白色背心小袋，插着竹籤的，當然，我並不會八卦得拿來打開看，但不難知道，那一小袋，不是炒麵，就是豬腸粉加燒賣。

這個結果，不會令我感到愕然，畢竟那些都是地道港式早餐吧！

5粒魚肉燒賣盛惠280

炒麵有多肥膩，相信大家看看紙袋泛油的情況便會略知一二，只是購買的時候，突然忘記了吧！

可是，原來很多人都不知道，豬腸粉配燒賣這個組合的熱量，倒是十分驚人的，

以四條腸粉計算，每一條大約是61卡，單吃四條，已有244卡，大約是一個漢堡包的熱量。

但最「致命」的，就是必要加的芝麻醬、甜醬、豉油及芝麻這個黃金組合，如果每種調味料加一茶匙，就是150卡。

還未計算五粒魚肉燒賣的280卡，這個看似低卡的港式早餐，加起來已有674卡。

所以，打工仔們，不妨由早餐開始，為自己減些油吧！

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撰文 : 黃凱詩 營養師

欄名 : 營營樂樂

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