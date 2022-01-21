【兒童發育】小朋友身高體重不達標？　營養師推薦4款食物助兒童健康成長

▲ 營養師推薦4款食物助兒童健康成長。

香港父母都想孩子成長得更好，不過到底你的孩子身高及體重是否合乎同齡人士的標準？TOPick向認可營養師吳耀芬(Kathy)請教，她指出，小朋友身高體重不達標原因很多，比如若孩子患有乳糖不耐症，從小缺乏飲用牛奶或其製品，而家長亦未有留意在日常飲食中多給孩子進食高鈣食物。孩子可因長期鈣質攝取量低，而比其他同齡孩子矮小。

小朋友正常身高及體重

根據中文大學的生長圖表資料，小朋友在各歲數的身高(cm)和體重(kg)中位數如下：

男 [身高(cm)/體重(kg)] 女 [身高(cm)/體重(kg)] 6個月 67/7.8 66/7.2 1歲 75/9.4 74/8.8 3歲 95/14 94/13 6歲 114/19 114/19 9歲 130/27 132/28 12歲 150/39 148/38

根據香港中文大學和衛生署所提供的身高別體重圖表中顯示，如小朋友的身高排在「年齡別身高圖表」的第3百分位數為相對矮小，而體重則低於「身高體重圖表」的中位數80%為過輕。

個子不高或體重過輕或與鈣質攝取量有關

一般來說，母嬰健康院每年會為孩子做身體檢查，再由健康院的醫生或護士為孩子作出診斷。事實上，導致孩子的身高及體重未如理想的原因很多。

舉例來說，若孩子患有乳糖不耐症而從小缺乏飲用牛奶或其製品，而家長亦未有留意在日常飲食中多給孩子進食些高鈣食物。由於該孩子長期的鈣質攝取量低，他的個子有機會相對其他同齡孩子矮小。

除了飲食因素外，遺傳或患有某些疾病亦會影響孩子的成長發育。因此，家長若擔心孩子的個子不高或體重過輕，建議先向醫生或營養師查詢，待了解小朋友的情況後，找出問題所在，才能對症下藥。

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4款小食有助小朋友健康發育

若想孩子健康地發育成長，建議家長可參考衛生署所提供的兒童健康飲食金字塔。如2-5歲的小朋友應每天進食1.5-3碗的五穀類、最少1.5份的蔬菜類、1份水果、1.5-3兩肉類或其代替品、2杯奶類或其代替品。

另一方面，家長可選擇既能提供足夠熱量，亦有豐富營養的食物給孩子作餐與餐之間的小食。

烚蕃薯

含豐富的澱粉質、膳食纖維和維他命C，是熱量較低而又飽肚的選擇，同時對腸道健康亦有幫助。

烚雞蛋

含優質的蛋白質，並含多種的維生素、礦物質和營養素，如維生素B12和蛋黃中的卵磷脂，對腦部發育和神經系統極為重要，是構成細胞膜和神經組織的基本成分，和修復某些神經損傷。

低脂牛奶、芝士、乳酪

含優質的蛋白質，維生素B、鈣質、鋅質、磷質。當中的鈣質能確保骨骼和牙齒的健康穩固。芝士和乳酪是奶製品，同樣含豐富鈣質。

無鹽果仁

含豐富蛋白質、維生素B、E、膳食纖維和不飽和脂肪，能預防便秘和降低膽固醇水平。

吳耀芬(Kathy)

認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。