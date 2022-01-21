【發育長高】16歲男生高147CM兩年沒長高　醫生拆解兒童矮小成因

▲ 醫生拆解兒童矮小成因。

經常有家長說：「我個仔比其他同齡矮，是否不正常？」其實，小孩子是否患上矮小症，醫學上有一個定義，而且導致矮小症的成因有不少，請由兒科專科醫生鄭碧純講解。

鄭醫生表示，醫學上，在100位同齡的小朋友當中，排行為最小的3名，即屬於身材矮小。家長亦可以參照健康院手冊上的生長（高度）圖表，凡身高低於同齡兒童最矮小的3%（最底的一條線）便是矮小。

矮小不是一個疾病，而是一個徵狀。部分人可能由於身體問題引致，亦有部分人健康正常，純粹身材矮小。

她指造成身材矮小的原因有不少，包括：

1. 家族遺傳

2. 賀爾蒙疾病，如生長激素缺乏症（GHD）、甲狀腺賀爾蒙缺乏，其他性賀爾蒙過多或過少。

3. 出生少於胎齡，即出生時身長及體重少過較同周數的嬰兒

4. 唐氏綜合症或其他先天性疾病

5. 骨骼問題，如先天性軟骨發育不全

6. 長期慢性疾病，如腎衰竭

7. 心理原因，如長期受虐待而導致生長賀爾蒙分泌受影響，情況較為罕見

8. 原因不明

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如兒童接受醫學上檢查後，被醫生確定其矮小與原因1至7無關係，醫生會診斷定為原因不明的矮小。臨床上，原因不明所佔比例最多。至於在其他原因中，家族遺傳、出生少於胎齡導致矮小比較常見，其次是賀爾蒙疾病。

▲ 想了解子女的身高增長是否正常，家長可以參考生長圖。（曾有為攝）

鄭醫生表示，醫學上，幼兒每年的生長速度應達致以下水平：

1歲：長高25cm至27cm

2歲：長高約10cm

3歲：長高8cm

4歲至發育前：每年長高4cm至6cm

她指，生長速度可給家長作為一個參考。萬一有小朋友在3、4歲那年平均只長高1至3cm，下一年都一樣高得幾cm，肯定有問題，家長應帶小朋友向醫生求醫。基本上，2至6歲為關鍵期，家長要密切留意子女在這個年紀的生長速度。

她有感近年多了家長主動求診，有家長帶同孩子的學校「班相」給她看，力證自己的孩子矮過他人，可見家長對子女非常緊張。這是無可厚非，假如小朋友有矮小問題，及早治療十分重要。

她引述一個延遲求醫的個案，有一名16歲的男孩子，高度只有147cm，他已變聲，近兩年沒有長高，他的父母個子不是很高，卻不像他般矮小。經檢查後確定，男孩子健康正常，可是骨骼已完成生長，換言之，醫學上已沒有任何方法幫到他再長高。若果他於小時候求醫及接受治療，結果可能大不同。

▲ 兒科專科醫生鄭碧純（曾有為攝）

對症下藥

她指出，注射生長激素在身材矮小症、生長激素缺乏症、特納綜合症及出生體形小於胎齡等病症上的應用普遍，因此醫生會先作診斷才對症下藥。若然病人適合接受注射生長激素，建議以半年為試驗期，屆時根據進展決定該名兒童應否繼續接受注射生長激素。

鄭醫生又表示，假設有孩子需要接受注射生長激素，她從5歲開始注射，可幫到她每年會高多2cm，這是大概的數字，可以有一年高多些，有一年高少些，連續5年注射生長激素，可增高約10cm，這對矮小的兒童已是非常重要。

當然，由於引致身材矮小的原因有不少，因此醫生必須找出成因才作診斷。

有一個案，7歲女孩子的骨齡只得5歲半，經了解後，她的媽媽在15歲第一次來經，她的姐姐在14歲多第一次來經，估計這女孩也會遲發育，所以目前才會身材矮小。日後她進入青春期，很大機會追上正常生長速度，但期間需要密切觀察她的情況。

由於注射生長激素需要於孩子進入青春期前使用，愈早開始注射生長激素，可以有較充裕時間發揮增高效果，一般來說，5歲至青春期前為最佳治療年齡。注射生長激素需要每日進行，生長賀爾蒙自80年面世，現已有專門為兒童設計的無針注射器，利用高壓技術將藥物直接注入體內。醫學屆建議，曾接受注射生長激素的兒童，成年後要密切監察血糖和血壓的情況。

鄭醫生提醒家長，以下3個元素對孩子的生長速度帶來正面幫助。

充足睡眠：生長激素在睡眠中會大量分泌

適量運動：任何運動對生長都有正面好處，需要跑跑跳跳的運動尤佳

攝取足夠蛋白質：如蛋白質攝取不足，會影響刺激生長激素分泌

至於鈣質和維他命D都一樣，都是不能缺乏，但過多對身體沒有用處。