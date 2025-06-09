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林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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Coffee第二胎染色體報告出爐。

【林芊妤 / Coffee / T21測試】現年35歲的林芊妤（Coffee）2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（伯伯），2021年透露自己不幸流產。

早前Coffee在社交平台透露懷孕4個月，可是她在個人YouTube頻道無奈透露，進行無創胎兒DNA「T21測試」，發現染色體13或有問題，或可能導致BB兔唇、多一隻手指、腳趾，或者智力有問題等，甚至小朋友或活不到1歲，說到傷心時更哭成淚人。

林芊妤懷第二胎︱Coffee懷孕BB染色體出問題　林芊妤哭成淚人盼奇蹟出現

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林芊妤BB檢查報告︱再進行檢測獲好消息

前日（8月7日），Coffee再拍片交代肚內BB情況，她先多謝這段期間一直關心和支持她的朋友，表示聽了很多有類似經驗的媽媽意見：「雖然我屋企近排發生咗啲事，係有啲唔開心，不過我都要啲時間慢慢消化。」

而Coffee在另一醫生建議下在美國一家公司再進行檢測，在兩星期後終於有結果，自言「已經打定輸數」的她說：「報告係好消息，胎兒嘅腦，血管流都冇問題，眼鼻耳身體所有都冇問題。」

可是不林芊妤仍有憂慮，擔心BB會否在5、6個月後才出現問題，但醫生表示不會，向她解釋：「醫生話唔會，因為基因好早形成咗，冇得改變。呢番話尤如幫我打咗強心針。」而老公得悉結果後，更開心得9秒9錫她一啖。

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林芊妤BB檢查報告︱疑患產前抑鬱

雖然從報告中得知有新轉機，但她日出席活動接受訪問時，卻坦承覺得自些產前抑鬱。她表示本不覺得情緒有大問題，當看到YouTube的留言才有察覺，：「當我睇到（YouTube）留言，佢哋都會擔心我係咪有少少產前抑鬱，已經有少少嗰種，覺得自己唔OK。」

Coffee表示平時會突然無故哭泣，表示囝囝翟德彥也為她擔心。可是她無意睇心理醫生，解釋稱：「我本身係一個開朗嘅人。」同時，認為是受到荷爾蒙影響問題，認為有BB之後，因為荷爾蒙帶來的情緒轉變是正常的。而且現在知道報告結果後，便再安心了一些。

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撰文 : 鄭梓靈

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