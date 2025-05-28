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林峯紅館演唱會︱張敬軒自爆曾半夜上林峯屋企　個唱播阿佘扮報風暴新聞被投訴

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撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

張敬軒任林峯演唱會嘉賓。

【林峯 / 林峯演唱會 / 張敬軒】林峯一連七晚假紅館舉行【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】在昨晚（5月27日）第六場嘉賓為「軒公」張敬軒，台下嘉賓席同樣精彩，包括伍允龍、陳柏宇、林奕匡、何超雲及女團VIVA等。

張敬軒於林峯個唱驚喜登場，兩人合唱《馴獸師之王》，全場觀眾即興奮尖叫。合唱完之後，林峯指大家應該不清楚他與軒仔的熟落程度，軒仔稱：「我同阿峯第一個交集，就係佢係我前輩。」現場立刻大笑。

軒仔再爆料：「我應該係少數…講唔講得㗎？半夜上過你屋企嘅人。」兩人屬前同公司藝人，早於十多年前結緣，軒仔笑指阿峯當年已鍾意玩凳，阿峯解釋只是鍾情傢俬，軒仔又表示近日睇完阿峯演唱會報道卻心有餘悸：「我以前上你屋企坐過你啲凳，你喺啲凳度做過啲乜？」阿峯直認家中凳的確比梳化多。

經搞笑一輪，自認後輩的軒仔向阿峯突然送禮，先是送上「林峯嘅腰封」，之後更拿出為阿峯特別調製的「軒公活絡油」，林峯立即向軒仔贈送一支「飛鷹」回禮，原來軒仔病了幾天仍堅持到場撐阿峯，今次更唱出代表作《櫻花樹下》贏盡掌聲。

林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見

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林峯紅館演唱會︱佘詩曼報道「天氣」惹投訴

另外，今次林峯演唱會由舞台到過場位均花盡心思，當中請來「Man姐」佘詩曼變身主播報道「林峯襲港」，並於大屏幕上播出一系列風暴消息。

凌文龍就化身天文台主任，而朱鑑然則街訪「市民」吳林峰、余香凝、胡子彤、張文傑、吳卓羲、伍允龍、周秀娜、古天樂，可能是製作過於「逼真」，近日竟有市民卻信以為真，向紅館方面投訴，指片段模仿天文台及新聞報道，有發放假消息之嫌，認真搞笑。

據了解，林峯演唱會舉行前，該片段已經電影、報刊及物品管理辦事處通過審批。

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