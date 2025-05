林峯紅館演唱會︱張敬軒自爆曾半夜上林峯屋企　個唱播阿佘扮報風暴新聞被投訴

【林峯 / 林峯演唱會 / 張敬軒】林峯一連七晚假紅館舉行【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】在昨晚(5月27日)第六場嘉賓為「軒公」張敬軒,台下嘉賓席同樣精彩,包括伍允龍、陳柏宇、林奕匡、何超雲及女團VIVA等。

張敬軒於林峯個唱驚喜登場,兩人合唱《馴獸師之王》,全場觀眾即興奮尖叫。合唱完之後,林峯指大家應該不清楚他與軒仔的熟落程度,軒仔稱:「我同阿峯第一個交集,就係佢係我前輩。」現場立刻大笑。

軒仔再爆料:「我應該係少數…講唔講得㗎?半夜上過你屋企嘅人。」兩人屬前同公司藝人,早於十多年前結緣,軒仔笑指阿峯當年已鍾意玩凳,阿峯解釋只是鍾情傢俬,軒仔又表示近日睇完阿峯演唱會報道卻心有餘悸:「我以前上你屋企坐過你啲凳,你喺啲凳度做過啲乜?」阿峯直認家中凳的確比梳化多。

經搞笑一輪,自認後輩的軒仔向阿峯突然送禮,先是送上「林峯嘅腰封」,之後更拿出為阿峯特別調製的「軒公活絡油」,林峯立即向軒仔贈送一支「飛鷹」回禮,原來軒仔病了幾天仍堅持到場撐阿峯,今次更唱出代表作《櫻花樹下》贏盡掌聲。

林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓 常在心重逢程亮爆喊:10幾年無見

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林峯紅館演唱會︱佘詩曼報道「天氣」惹投訴

另外,今次林峯演唱會由舞台到過場位均花盡心思,當中請來「Man姐」佘詩曼變身主播報道「林峯襲港」,並於大屏幕上播出一系列風暴消息。

凌文龍就化身天文台主任,而朱鑑然則街訪「市民」吳林峰、余香凝、胡子彤、張文傑、吳卓羲、伍允龍、周秀娜、古天樂,可能是製作過於「逼真」,近日竟有市民卻信以為真,向紅館方面投訴,指片段模仿天文台及新聞報道,有發放假消息之嫌,認真搞笑。

據了解,林峯演唱會舉行前,該片段已經電影、報刊及物品管理辦事處通過審批。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

