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陳奕迅高雄演唱會︱Eason「翻生」重返高雄開騷　自爆臨出發被徐濠縈提醒：唔該睇住你個肚腩！

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 30 分鐘前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳奕迅《FEAR and DREAMS》高雄站演唱會。

【陳奕迅 / 陳奕迅演唱會 /高雄巨蛋】「歌神」陳奕迅（Eason）《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會高雄站原定上周五（5月16日）舉行，但因Eason生病臨時取消，經緊急協調後，終於在昨晚（5月23日）在高雄巨蛋登場。

在昨晚首場演出，開場即引爆沸騰歡呼，Eason一登場即以絕佳聲線與高漲情緒征服全場觀眾，他更數次以肢體動作與表情向觀眾致意。他感性表示：「我感受到大家的愛，很開心終於能在你們面前唱歌，很棒！」唱到《七百年後》，他突然間氣管敏感引致咳嗽，但Eason停了兩句之後，就馬上無縫接軌再唱下去，引來全場掌聲歡呼鼓勵。

至中場Talk位，Eason終於熱到忍不住要脫下外套，他笑言這是「高雄限定」，更搞笑模仿洗碗姿勢說：「雖然我很喜歡今年的衣服，但這件真的很熱，其實我不想脫，這個樣子只給高雄的朋友展示！因為脫之後，你們看！」 外套脫下後，他的藍色手套外露，並跟觀眾說：「像不像洗碗工人？哈哈，我還要去洗廁所呢！現在你們明白我為什麼不脫衣服了？哈哈！」

陳奕迅《FEAR and DREAMS》高雄站演唱會。

陳奕迅高雄演唱會︱進入倒數階段感「做一場少一場」

脫衣服後，Eason又拍拍肚腩笑說：「我太太有說，注意你的小肚子啊！對！健康很重要 ！剛開始時（《2001太空漫遊》時），你有看到嗎？ 唱到....聲音愈來愈薄了！好像慢了！哈哈，因為氣不夠了！唉！真的不成，沒辦法！包涵，包涵！歹勢！歹勢！明天氣會好一些！但今天還是很開心見到大家，謝謝你們的熱情！讓我喝口水！好好享受，恐懼、夢想都不是真實的，未發生的，我們要好好面對現在，現在才是最真實的時刻，我們最重要是什麼？除了工作？工作是為了吃得飽，吃得飽是為什麼？」歌迷即大叫：「為了愛你！」Eason笑道：「除了愛我之外，還為了甚麼？為了玩啊！Let's play！」

在encore環節，Eason特別選唱方大同作曲的《倒帶人生》，並坦言踏入中年後感悟：「有時候減掉一些東西反而更自在，簡約也是一種舒服的狀態。」

Eason更自爆整個巡演後將「閉關修煉」：「當整個演唱會停下來之後，下一輪應該是休息一段稍為長的時間，我必要把我的小肚呢.....對！我的太太，我的婚姻.....」然後，他笑道：「我來高雄出門前，她最後一句叮囑是：『睇住你個肚腩』，你的膽固醇！肚腩沒了，膽固醇先會消失。謝謝夫人！」引得台下觀眾哈哈大笑。

他更搞笑預告：「有機會下次演唱會你們會看到一個......」然後裝了一個很Chok的樣子說：「到時候，我可能連把手放旁邊或背後都很難直挺貼住身體（因為背肌練得太發達）。」引發全場捧腹大笑。

最後，Eason特別感謝高雄觀眾全程投入：「目前巡演已進行至第160場」更坦言進入倒數階段：「現在真的有『做一場少一場』的感覺，代表團隊謝謝大家讓我們有機會繼續。」

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