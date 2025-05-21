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MIRROR X COLLAR︱MIRROR「鷹小組」與COLLAR快閃九龍真光中學　與700師生同樂合照

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發布時間： 8 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

《MAKERVILLE PRESENTS: MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》

【MIRRO R/ COLLAR / 鷹小組】MakerVille早前公布旗下歌手MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER將分組出動突襲校園展開音樂盛宴《MAKERVILLE PRESENTS: MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》。

昨日（5月20日）MIRROR的「鷹小組」及COLLAR其中3位成員突襲快閃現身九龍真光中學與700位師生見面，活動中他們除了獻唱新舊作品之外、又與同學仔大玩遊戲送School Tour限定簽名小卡，並走到台下與師生們合照派心，有老師更帶備MIRROR手燈應援，場面熱鬧好玩。

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《MAKERVILLE PRESENTS: MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》

打頭陣是COLLAR的Gao（沈貞巧）Marf（邱彥筒）及Winka（陳泳伽），主持旁白君介紹出場前台下已尖叫聲不斷，COLLAR先以《SSS》與師生們熱身，隨即以極具玩味性的最新團歌《Trouble Trouble》，邊唱邊落台與學生們互動。

隨後又各自選出幾位同學及老師到台上大玩「大電視」，當中Winka更投入與學生代表做出韻律泳動作給老師猜，既緊張又好笑，最後以《OFF/ON》炒熱氣氛。

《MAKERVILLE PRESENTS: MATCHICAL SCHOOL TOUR 2025》Gao、Marf及Winka（左起）。

MIRROR X COLLAR︱與師生近距離接觸

遊戲過後，MIRROR的「鷹小組」Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）及Tiger（邱傲然）在震耳欲聾的歡呼聲出場並唱出《吃腐肉的鷹》，而在緊接的遊戲環節，Stanley 選出了手持MIRROR 燈牌及Ian公仔的老師上台與學生們齊齊玩默契遊戲，被抽中上台的師生自然把握機會邊玩邊自拍，Jer與Tiger亦融入學生，配合題目擺出動作，台上台下氣氛融洽熱。

在四子分別唱出他們的個人作品：Jer 《離別的規矩》、Stanley 《無限回合》、Tiger《Alright》及Ian《DWBF》後，四子以《IGNITED》作結時兵分兩路落台與師生近距離接觸，派心、握手合映外，Stanley更直接坐在一眾學生中間，令到眾學生們既開心又興奮。

最後在一片不捨下MIRROR與COLLAR再次與學生道別，結束一小時校園演出。

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