艾威太太逝世︱艾威太太Lisa肝病惡化離世　受細菌感染等不及換肝終年61歲

【艾威 / 艾威太太/ 陳美玲】前TVB藝人「綠葉王」艾威太太陳美玲（Lisa）不敵病魔，於今日（5月18日）下午1時多於醫院離世，終年61歲。

艾威與Lisa在2002年結婚，婚後因太太不愛惜身體，夫婦曾一度意見分歧，於2020年分開。兩年後，艾威與Lisa參與內地真人騷《再見愛人2》，兩人談及婚姻同病況，於拍攝完節目後破鏡重圓，決定復合。

可惜，Lisa因患家族遺傳性多囊肝及多囊腎，今年初病情開始惡化，兩個月前急轉直下，出現黃疸、水腫。艾威在今年4月接受傳媒訪問時表示Lisa的病屬家族性遺傳，她的6兄弟姊妹中有3個患此病，大哥和三哥更活不過60歲。

艾威太太︱艾威太太Lisa病況危急 公開呼籲熱心人士捐肝救愛妻一命：不勝感激

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艾威太太逝世︱周潤發曾打氣

艾威曾在本月10日曾於社交平台發文，尋求與Lisa血型相符人仕，期望能夠捐贈肝臟，十多名熱心巿民願意捐贈，可惜Lisa近日因細菌感染腹腔積水嚴重，轉送ICU留醫，並因肝功能失衡，無法分解毒素影響腦部，出現神智不清症狀。

面對太太情況，艾威仍積極正面面對，每日都在社交平台分享正面信息「好好感謝和捉緊每一天」，早前更透露好友苑瓊丹介紹工作，並獲老闆預支50萬酬勞助燃眉之急。

眼見Lisa求生意志薄弱，艾威為令妻子重拾鬥志，託人幫忙聯絡太太的偶像周潤發，盼對方能錄打氣語音訊息，周潤發得知消息後，曾親自到醫院探望Lisa，更相約康復後齊跑步及食菠蘿油，可惜願望已沒可能實現。

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