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OMG！阿媽有喜︱女神黃潔琪新片大玩Cosplay　Miko盼與袁詠儀化身動漫母女

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撰文： 文體藝Oonline

發布時間： 2025/05/17 19:24

最後更新： 2025/05/17 19:25

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

《OMG！阿媽有喜》袁詠儀與黃潔琪。

【袁詠儀 / 黃潔琪/ 翻版林明禎】在電影《OMG！阿媽有喜》內飾演「靚靚」袁詠儀女兒的黃潔琪（Miko）有「翻版林明禎」之稱。

因為Miko在《OMG！阿媽有喜》角色是網紅，所以她在片中cosplay扮演白雪公主和小紅帽，造型可愛，獲得不少男fans點讚，還建議她在網上扮演更多不同的Cosplay角色，讓一眾網民投選心中最愛。

Miko喜出望外的說：「哎呀，我都唔知道原來大家對我戲裏便Cosplay嘅角色咁留意，自己都覺得好有趣，所以之前首映有網民建議我用白雪公主造型出現，大家都好有諗頭！」

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至於現實生活中，自己最想Cosplay甚麼角色造型？她笑說：「其實我冇特別玩Cosplay，所以今次電影裏面嘅白雪公主、小紅帽我都覺得好新鮮，不過卡通人物中我就最喜歡櫻桃小丸子，因為我同佢造型都係齊䕃有啲似，加上面形圓軲轆。可能我哋係失散咗嘅姊妹…哈哈！」

假如要跟靚靚姐（袁詠儀）母女Cosplay，那一角色會適合？她不禁的說：「呢個考起我，不過《SPY×FAMILY》裡面嘅角色，靚靚姐可以cosplay 媽咪約兒，我就扮安妮亞，大家都係齊䕃，我又係好鍾意粉紅色啱晒feel！我都好期待同靚靚姐一齊搵吓Cosplay。」

《OMG！阿媽有喜》。

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撰文 : 文體藝online

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