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友乜唔講得︱曾志偉親揭入TVB做總經理兩大原因　被阮兆祥踢爆「通處瞓」真相

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2025/05/17 12:23

最後更新： 2025/05/17 12:36

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

TVB節目內容營運總經理曾志偉任《友乜唔講得》最後一集嘉賓。

【阮兆祥 / 梅小惠 / 江欣燕 / 友乜唔講得 / 曾志偉】由阮兆祥、梅小惠及江欣燕主持的TVB節目《友乜唔講得》在明晚（5月18日）播出最後一集，壓軸登場的嘉賓是TVB節目內容營運總經理曾志偉。

同屬電視綜藝界界精英的4人輪流分享「一起扮嘢的日子」，其中志偉便分享昔日拍攝《娛樂反斗星》及《娛樂北斗星》時的難忘點滴，節目亦播出33年前鄭秀文（Sammi）被志偉掟粉刷的有趣畫面予以配合；席間小惠還透露當年拍攝《樂壇插班生》時，獲Sammi無條件借出歌衫。

除大談扮嘢經，志偉還大方分享了接任總經理後的生活變化，節目還讓觀眾了解到志偉如何逐一睇中一眾獎老，及幫忙提拔影視圈台前幕後新人。

友乜唔講得｜蘭茜自揭為曾志偉處理行政工作最難之處　大型國畫作品《金剛經》獲知音人買下珍藏

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友乜唔講得︱曾志偉唔慣睇日曆

由於工作性質關係，志偉多年來生活模式與一般人顛倒，小惠打趣問志偉為何如此熱愛自由及喜歡沒有壓力、會突然180度轉變加入無綫做高層，小惠說：「你（依家）朝早八點幾鐘就返工，打Golf都冇咁早…真係要付出好多喎，點解你當其時咁大膽會接受呢？」志偉即笑言其實高估了自己：「咁我都高估咗我自己嘅，我初初都以為唔使咁辛苦嘅，但原來係唔得嘅。」

志偉續指，加入TVB其實有兩大原因：「第一TVB可以講得係我成長嘅地方，我對TVB好有感情，第二就係我覺得，如果呢個行業係佢養大我嘅，我有能力嘅話，都希望喺呢個行業度做返啲嘢啦…我記得嗰時搵我（返TVB），我自己都諗咗好耐，亦都有同我啲仔女分享，佢哋梗係反對啦，話『喂依家先嚟咁辛苦？唔使喇啩！』」

他並表示入TVB當行政人員後，確實有很多不習慣的地方：「最唔習慣係要睇日曆過日子，以前係唔知咩叫做公眾假期。我成日覺得我哋嘅行業冇假期嘅，要做嘢就做嘢，做掂咗就得架喇，做掂咗咪放假囉。」

《友乜唔講得》阮兆祥、曾志偉、梅小惠、江欣燕。（左起）

友乜唔講得︱最愛與肥姐合作做主持

說到主持工作，志偉揚言最愛跟已離世的肥姐合作，皆因他喜歡做下靶：「肥姐就係我上靶，我成日特登講啲嘢駁肥姐，佢成日話：『唔好嘈，做乜講啲咁嘅嘢呀，作死呀？』肥姐走咗後，我成日都要做上靶，我最鍾意做人哋叫我唔好嘈嗰個㗎嘛。」

談到志偉主持過的綜藝節目，很多人第一時間會想起《獎門人》系列，小惠問到志偉對《獎門人》的堅持，他坦言每年都想唔再做：「《獎門人》我當然好想做，啲嘉賓令現場啲觀眾笑之餘，我自己都（覺得）好笑架嘛，又開心又有錢攞，幾開心係咪先？不過我其實年年都想話：『唔做嘞』，因為其實做獎門人就冇機會做第二啲新嘅節目，我成日都想嘗試下唔同嘅嘢。」

與志偉合作多年的祥仔，在節目中踢爆志偉「通處瞓」背後真相勁洋蔥，祥仔說：「佢每一次都喺唔同嘅地方瞓著，通常佢瞓著嘅原因係咩呢？係因為佢太攰，同埋佢好多時犧牲自己睡眠時間去睇劇本，睇啲新導演或者新編劇嘅劇本，你話佢為咗咩嚟睇？佢係為咗提攜新人，如果佢睇到劇本有咩不足，就會同佢講。」

志偉表示，自己當年做導演時，也希望能有貴人幫忙：「我哋後生嗰時，最難搵就係老闆，邊個肯畀錢我拍呢？所以到到我自己有能力，我就幫佢哋搵金主，同時去搵啲有前途嘅新人。」

志偉更坦言幫人前有一大宗旨，稱：「除咗佢係新導演同有能力之餘，我最緊要覺得佢人係好先，我唔想為我哋嘅行業帶嚟一個唔好嘅人。」

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