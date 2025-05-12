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中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

黃博在《中年好聲音3登峯之戰》脫穎而出奪冠。

【中年好聲音3 / 黃博 / 黃博丈夫 / 黃博父母】TVB《中年好聲音3登峯之戰》在昨日（5月11日）假啟德體藝館隆重舉行，7強選手占士丁丁、趙浚承、陳芷盈 、李金凱 、劉洋、張與辰 、黃博分別唱必殺歌後，結果劉洋、張與辰和黃博晉級第二輪回合。

之後，劉洋、張與辰和黃博將會輪流各自演唱「決勝慢歌」及「決勝快歌」，綜合7位評審評分及「誰是冠軍」票數後，最終三甲為：季軍是劉洋、亞軍是張與辰，冠軍由「大魔王」黃博奪得，當宣布結果時黃博一臉不能置信。

黃博獲獎後發表感言表示：「好想多謝中年好聲音呢個節目，畀我一個追夢嘅機會，搵返曾經嘅夢想、自信、堅持同勇氣，而且多謝每一位觀眾，多謝每一位鼓勵我嘅人，多謝每一位戰友，多謝每一位台前幕後嘅每一位！多謝大家！感激每一位評審，多謝！」

頒獎後，曾志偉即在台上場宣布，在今早（5月12日）8點開始《中年好聲音4》報名。

中年好聲音3｜冠軍大熱黃博曾受校園欺凌　坦言對容貌焦慮沒信心幕前工作

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中年好聲音3︱黃博丈夫心情激動

在節目後，TVB請出三甲的家人及朋友分享感受，黃博坦言唱「決勝快歌」的《站在高崗上》時太緊張，又指唱「決勝慢歌」《沒有你還是愛你》就比較有把握。她並感謝觀眾一直支持，表示大家的留言成為她的強心針。

她的老公峰哥激動表示︰「真係好抵睇！所有選手都好犀利……我老婆唱快歌時，大家都心臟病，因為前面氣氛已經好激昂，真係出晒汗。(有冇替佢緊張？)因為大家都好有實力，邊個都好，大家都做得好好！呢一刻已經唔係比賽，直情係演唱會級數。」

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中年好聲音3︱黃博父母令節目變「春晚」

至於專程從北京來香港撐愛女的黃博父母十分興奮，黃父先多謝TVB提供機會予大家追夢，感謝評審及工作人員，黃母更稱：「我黃博從小就非常優秀，她刻苦，她對待每一件事都很認真，從中國傳媒大學畢業......總之，感謝感謝。」

感不好意思的黃博即無奈地向父母一邊搖頭一邊耍手，待父母說完然，她甚尷尬地稱：「唔好意思，爸爸媽媽有春晚嘅感覺出咗嚟，其實佢哋好激動，唔係好善於表達自己。」

中年好聲音3︱身形肥胖遭同學嘲笑

現年36歲的黃博在《中年好聲音3》海選面試時唱《Ain't No Sunshine》已獲評審讚好，當時已被睇好是今季的大熱選手。

其實黃博歌唱經驗甚豐富，曾當電影幕後配唱，為動畫劇集《Elena》獻唱主題曲及角色配唱。於2011年，參加過內地選秀綜藝《快樂女聲》，最終止步西安賽區十強，有觀眾認為她外形不足，表演時不夠放得開，影響她在舞台上的發揮，此令她一度對幕前演出失信心。

讀研究生期間，她參加中國傳媒大學的歌唱比賽，獲得亞軍；另外，她還參加過一些大型綜藝節目，《夢想合唱團》、《開學第一課》、《嗨唱起來》等。

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黃博曾透露由於自小身形比同齡人胖，常遭到同學的嘲笑，還被起難聽的花名；由於身形原因難以買到好看的衣服，所以很少打扮。

她自認有外貌焦慮，對自己的外表缺乏自信，以致多年不敢走到幕前，此次時隔14年再參加大型歌唱比賽，於她而言是一次很大的挑戰。

在《中年好聲音3》節目提及因外表而缺自信時，肥媽鼓勵稱：「她很漂亮，你知道嗎？」、「你係好投入、好享受你嘅歌，你好有自己」。

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