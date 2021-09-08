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【KO胃脹】鬆軟麵包是胃脹元兇　中醫建議6類人宜戒食麵包

健康 19:03 2021/09/08

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中醫建議6類人宜戒食麵包。

現代人實在太忙碌，買個美味的麵包當早餐、午餐、下午茶、晚飯甚至宵夜，又快又好味。但在中醫角度，麵包也會對身體造成不良影響，哪些人不適宜進食麵包？

麵包、蛋糕、餅乾等烘培類食品，由於經過高溫烘焙，因此這類食品在中醫性能分類屬於燥熱性，而且麵包經過發酵，比較容易引起胃脹氣等腸胃不適。

臨床上總結了病人提出的幾個常見問題。

1. 為什麼有些麵包吃了會胃脹？

市面上的精緻麵包，特別是口感較軟的麵包，一般除了香料、色素之外，製作麵包時，還會添加改良劑，改良劑又叫做益麵劑，可以縮短發酵時間，讓麵包店的效率提高。

除了改良劑之外，製作發酵類的麵粉製品還會加入乳化劑、膨鬆劑和香料，這些添加劑過量的話，也有可能引起不適。

2. 麵食比麵包更好？

麵條同樣是麵粉製成，但不經過發酵，臨床上比較少聽人抱怨進食後會出現脹氣。發麵時所用的蘇打屬於鹼性，可以中和過多的胃酸。

3. 食麵包會熱氣上火？

由於經過高溫烘焙，高糖、高油的精緻麵包在中醫性能分類中屬於燥熱性，對於體質較熱或燥底的人來說，食多了容易上火，熱氣而出現暗瘡，口臭，喉嚨痛等。

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4. 咳嗽痰多為什麼要戒麵包？

麵包、蛋糕等澱粉類甜味食物，在中醫角度屬於五味裡的甘，吃過多太甜的食品，尤其是高糖、高油的精緻麵包，會減弱脾胃運化水溼的能力，痰也會因此增多。

5. 如何選擇麵包？

儘量不吃加工太過繁複的品項，回歸最簡單的款式，例如少油少糖的法國麵包，歐式麵包，品嘗咀嚼時散發的麥香。

吃全榖麵包可多攝取到胚芽內的各種維生素、礦物質，營養價值是一般白麵粉的好幾倍，建議選購好的全榖麵包，對健康更有益。當然，最好嘗試自製麵包，比較少添加物。

6. 甚麼時候要戒食麵包等烘培類食品？

1. 咳嗽（乾咳、痰多、喉嚨痛）

2. 腸胃功能較差患者（平時容易有胃脹風、腹瀉、消化不良）

3. 減肥中患者

4. 腎臟病患者

5. 心血管疾病、三高患者

6. 糖尿病患者

文章獲中醫健康日記授權轉載。

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撰文 : 彭淑儀 註冊中醫師

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