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TVB收視︱《女神配對計劃》121萬觀眾收看　周日節目收視稱冠

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

無綫公布上周（6月9日至15日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.7點（147萬觀眾），續為收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.7點（128萬觀眾）。

由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》進入第4周，最高收視19.5點（126萬觀眾）。可是外購劇《清明上河圖密碼》最高收視14.8點（96萬觀眾），成績不理想

至於陳山聰、阮浩棕及「日本達人」陳方藤主持全新旅遊兼訪談綜藝節目《人生美食地圖-東京篇》，上周首播最高收視11點（71萬觀眾）。

女神配對計劃︱葉蒨文「三角枱約會」提GM望番上面　「12萬年薪」Eddie林堡熙「綜藝常客」曾追星二代

TVB收視︱《女神配對計劃》收驟增10萬觀眾

周六晚由戴祖儀、陳懿德、游嘉欣主持全新寵物綜藝節目《寵你一世》，首集嘉賓請來森美及劉穎鏇，最高收視13.7點（89萬觀眾）；飲食節目《香港系列之原味道》最高收視12.2點（79萬觀眾）；王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視11.9點（77萬觀眾）。

周日晚播映《中年好聲音321經典大戰》最高收視18.5點（119萬觀眾）；由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親戀综真人騷《女神配對計劃》，最高收視18.7點（121萬觀眾），與上周相比驟增10萬觀眾，成周日節目收視之冠。

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