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陳嘉倩結婚︱嘉倩BB突然宣布結婚當日本人妻　陳嘉倩摸肚影婚照孕味濃疑奉子成婚？

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 14 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩宣布結婚。

【陳嘉倩 / 新聞之花 / 嘉倩BB / 陳嘉倩結婚】現年前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩在5月14日晚上突然在個人IG宣布結婚，，宣佈封盤。陳嘉倩並分享數張與丈夫合影的婚照，甜蜜寫道：「A new chapter. 今後的日子請多多指教，一起加油。これからもよろしくお願いします」

因為一向活躍於社交平台的陳嘉倩卻一直沒有透露過拍拖，所以突然宣布結婚令不料人感意外，因為新郎新娘也穿日本結婚裝，而且陳嘉倩寫日文，所以網民猜測她嫁日本人。陳

陳嘉倩接受傳媒訪問透露丈夫背景，證實另一半是日本人，她也坦言與Long D要維繫感情非常不容易，指：「一切都要良好溝通去解決」。翻看陳嘉倩社交平台，發現過往有不時有在日本拍的照片，不過日本是香港人熱門旅遊地，所以網民不會察覺當中有玄機。

另外，因她中一張婚相用手摸著肚，因此被猜雙喜臨門，不過她否認此事，純屬網民誤會而已。

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陳嘉倩結婚︱由新聞之花轉當藝人

陳嘉倩在2014年加入無綫新聞部，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。

在2017年，陳嘉倩宣布告別廣播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。而陳嘉倩懂多種語言，包括粵語、英語、普通話、德語、西班牙語，以及日語。

之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目如《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》等。同時，現當KOL的她經常在社交平台分享靚相，保持與粉絲聯繫。

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撰文 : 晴報

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