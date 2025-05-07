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視后胡杏兒︱為穿貼身晚禮服節食3天　胡杏兒滿意效果笑言：順利過關

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撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

（左起）魏浚笙、周柏豪、胡杏兒、林嘉欣、丁子高、方力申赴澳門睇《水舞間》。

胡杏兒今晚專程赴澳門，以嘉賓身份出席欣賞大型水上匯演《水舞間》，首次觀賞的杏兒，形容是一個令人驚嘆的藝術。

近年澳門娛樂事業興旺，不少來自世界各地的演藝人都會在澳門開show，自己都想有日能與一班好姊妹胡說八道踏足舞台，湊熱鬧合體一次舞台上演出，體驗一下舞台的魅力。

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視后胡杏兒︱挑戰演小三角色

身穿水藍色晚禮服的杏兒，不經意的跟水舞間主題感覺對上，為穿上這身珠片華麗晚禮服，她刻意節食了3天，一點也不容易。她幽默的說每一次造型都給她挑戰，但自己又好好彩每一次都順利過關，出來的效果也很滿意。

提到近日熱播中的電視劇《蠻好的人生》中，首次飾演小三角色，杏兒感覺新鮮，跟孫儷演戲也過足戲癮，而且帶來意外驚喜，觀眾竟然喜歡這個小三角色。

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