謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕

【謝婷婷 / 謝婷婷懷孕 / 謝婷婷男友】早前謝霆鋒在啟德開演唱會，妹妹謝婷婷（Jennifer）表示未能返港只在社交平台留言為謝霆鋒遙距打氣，原來謝婷婷正懷有身孕，難怪未能回港捧霆鋒場。

現年42歲謝婷婷在2019年突然宣布誕下女兒Sara，之後她後便移居加拿大生活，至於女兒生父是誰，她一直沒有公開。

謝婷婷男友︱謝婷婷情人節罕有放閃 首度認愛分享與外籍男友生活照

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

謝婷婷再做媽媽︱騷超聲波照宣布懷孕

到今年情人節，她公開外籍靚仔男友Mathew的容貌，表示在蜜運之中。在今日香港時間晚上近9時，她突然在社交平台騷出與男友Mathew合照，當中她拿住超聲波照宣布再做媽媽，寫道：「Life lately… Part 1 & 2 」。

此外，她還上載多張照片，包括去做產檢照片，從中可見已挺巨肚。她看着超聲波盡露甜笑，母愛滿溢。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5