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謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

謝婷婷宣布有喜再做媽媽。

【謝婷婷 / 謝婷婷懷孕 / 謝婷婷男友】早前謝霆鋒在啟德開演唱會，妹妹謝婷婷（Jennifer）表示未能返港只在社交平台留言為謝霆鋒遙距打氣，原來謝婷婷正懷有身孕，難怪未能回港捧霆鋒場。

現年42歲謝婷婷在2019年突然宣布誕下女兒Sara，之後她後便移居加拿大生活，至於女兒生父是誰，她一直沒有公開。

謝婷婷男友︱謝婷婷情人節罕有放閃　首度認愛分享與外籍男友生活照

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謝婷婷再做媽媽︱騷超聲波照宣布懷孕

到今年情人節，她公開外籍靚仔男友Mathew的容貌，表示在蜜運之中。在今日香港時間晚上近9時，她突然在社交平台騷出與男友Mathew合照，當中她拿住超聲波照宣布再做媽媽，寫道：「Life lately… Part 1 & 2 」。

此外，她還上載多張照片，包括去做產檢照片，從中可見已挺巨肚。她看着超聲波盡露甜笑，母愛滿溢。

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