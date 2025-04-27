金像獎2025︱俞琤罕有現身謝票　YT投資《虎毒不》：對家母最後致敬

【談善言 / 盧鎮業 / 虎毒不 / 俞琤】談善言（阿談）與盧鎮業（小野）在前晚（4月25日）出席《虎毒不》謝票，有份扣投資此片的俞琤YT也罕有現身答謝觀眾。

《虎毒不》出品人名稱為俞吳明玉，原來就是俞琤媽媽的名字，原來她想借此片紀念亡母。

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▲ （左起）俞琤、 盧鎮業、談善言出席《虎毒不》謝票。

金像獎2025︱俞琤對亡母作最後致敬

俞琤表示母親俞吳明玉於2009辭世，她形容媽媽是位偉大的母親、模範的兒媳、一百零一分的妻子，以及深受街坊讚頌的鄰居。俞琤稱讚母親持家有道，既照顧丈夫及四名子女，還照顧奶奶，任勞任怨。

但是媽媽在晚年向她表示有一個遺憾，俞琤回憶稱︰「他一生唯一的怨懟是，很遺憾不能像你一樣有自己事業，可以得到發揮，如果我當年有機會的話，我諗我都可以做出一番成績。所以當我第一次接觸到《虎毒不》女主角的故事時，我二話不說決定要支持這部電影，作為對家母最後致敬。我畀製作團隊絕對的自由，唯一要求是拍一部好電影。」

俞琤更向入圍香港電影金像獎頒獎禮的阿談及小野送上祝福，希望二人可以獲獎，但表示在她個人琤心目中，阿談及小野已經是最佳。

最後，俞琤更語重心長向現場觀眾稱︰「呢個周末，打個電話畀爸爸媽媽，睇下佢哋得唔得閒一齊飲餐茶。」

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