肥媽患病︱71歲肥媽突傳病危入ICU　Maria Cordero患新冠聲音沙啞：發高燒個頭好痛

【肥媽 / 新冠 / 中年好聲音】現年71歲的肥媽Maria Cordero在4月30日晚突然在個人社交平台上載一張坐於病房床邊的相片，帶上口罩的肥媽顯得一臉倦容。

肥媽並寫道：「今朝起身，又咳又唔舒服，而家聲都開唔到。抱歉，明天的Live要取消，唔好意思。」

因為肥媽於2002年曾患大腸癌，之後患子宮肌瘤，需做手術切除整個子宮。到去年9月，她因心肌痛入院做通波仔手術，所以今次肥媽此文一出，大批網民憂心她的健康狀況，紛紛留言慰問及送上祝福。

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肥媽患病︱中新冠直言辛苦

可是昨日（5月2日），網上突然傳出肥媽病危消息，而且更言之鑿鑿稱她入ICU，更稱醫生叫家人趕赴醫院見面。

幸好一切只是謠傳，屬虛驚一場，肥媽在昨晚親以語音錄音回覆TVB娛樂新聞台交代身體狀況。

雖然她聲線明顯低沉，更有兩聲咳，但依然中氣十足，稱：「多謝大家關心，我中咗新冠，今次好辛苦，入院食咗特效藥，好頭痛，發高燒，休息多幾日就冇事，多謝關心。」

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