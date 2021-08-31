【平民燕窩】桃膠高纖有助排毒美顏　營養師：腸胃差勿多吃

▲ 桃膠高纖有助排毒美顏，營養師提醒腸胃差勿多吃。

近年桃膠大受熱捧，聲稱具美顏功效，而桃膠口感爽滑煙韌，但由於本身無味，多會配搭各式食材製成糖水，美味可口。有營養師指，桃膠具高纖、高植物性蛋白質的優點，但消化能力較弱者攝取過多纖維會導致胃部不適，而腎病人士亦要注意分量，因過多蛋白質會增加腎臟負擔。

香港營養師學會認可營養師李杏榆指，桃膠與雪耳、蒟蒻等食材性質相似，均具有高水溶性纖維特性，有助腸道蠕動，但部分消化能力較弱人士如長者、幼童或患胃病人士，若攝取過多纖維，會令胃部難以消化，容易令胃部感到「頂住」，故有關人士應注意。

最新影片推介：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

多配糖水吃 小心熱量超標

李又指，桃膠具有植物性蛋白質，與花膠、燕窩等具有動物性蛋白質不一樣，沒有直接補充皮膚骨膠原蛋白功效，只能說桃膠因其高纖特性，有助排便，可間接達到美顏作用。但過多的蛋白質會對腎臟帶來負擔，所以腎病人士不宜多吃。

李說，由於桃膠本身無味，坊間多以其配合鮮奶、冰糖或木瓜等製成糖水，以令桃膠更美味，或會令人不知不覺間吸取過多熱量，對有需要控制血糖或體重管理人士，建議使用代糖取代冰糖作調味；盡量於餐與餐之間進食，避免作餐後當甜品，以免熱量超標。

註冊中醫師許素宜則指，桃膠性苦平、具清濕熱功效，對尿道炎、痢疾等具治療作用，但不太適宜體質虛寒者，如怕冷易感冒人士；而孕婦、來經期間的女士亦不適宜食用。

最新影片：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

【延伸閱讀】桃膠係乜膠？ 平民燕窩究竟點揀點煮

【延伸閱讀】「平民燕窩」桃膠潤膚美肌 大廚教煮桃膠炒蟹肉【有片】

原文刊於《晴報》，標題經TOPick修改，原題為「高纖桃膠 腸胃差勿多吃」

晴報facebook

最新影片推介：https://bit.ly/38pOoQm