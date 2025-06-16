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容祖兒生日︱Joey與近千世界各地粉絲開派對慶生　男粉絲突然向容祖兒表白

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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容祖兒（Joey）今日（6月16日）正日生日，特別推出今年首支派台歌《但你要甜》贈興，新歌由J.Arie作曲，黃偉文填詞。

在昨日（6月15日），容祖兒率先跟近千名來自世界各地嘅粉絲開Party慶祝，不但首唱新歌兼首播MV，又玩到落台跟fans握手，玩遊戲期間更有男fans趁機表白話係「前世情人」，搞到祖兒笑到見牙唔見眼。

祖兒分享新歌構思，「我發覺我啲歌迷都大個啦，見住班fans細個着住校服追星，到而家帶埋仔女嚟追！希望佢哋嘅小朋友都唔會太抗拒我啦，哈哈。」

她續說：「同一時間，我身邊嘅好朋友、同學每一次聚會都帶埋好多小朋友，我細佬又有兩件啦，每一次見到呢啲場面，我都好希未來新一代嘅小朋友，無論個世界有開心、唔開心、有好多挑戰，佢哋應該要成為一粒糖，可以茁壯成長為我哋未來嘅棟樑，甜住成長。」她又自爆MV入面的小朋友全部都是朋友及細佬的仔女，「佢哋有演技㗎！等十年後睇返一定好有趣。」

容祖兒生日︱男粉絲突然告白

生日會上，有小朋友被抽中上台玩「估歌仔」遊戲，兩位小朋友戴着耳筒唱祖兒的歌，被抽中的十位歌迷竟然只答中兩題，十分搞笑；玩「爭櫈仔」時，個個粉絲都「讓座」給祖兒，獲得「關愛座」的她說：「喂！你哋唔使專登讓我㗎！」

最後，祖兒在「被讓座」的情況下，勉強殺入三強就止步。此/外，遊戲環節「假如我是容祖兒」最爆笑，有位男粉絲突然深情告白：「我晚晚發夢都見到同你同台，今日終於夢想成真！我哋可能係前世情人嚟㗎！」氹到祖兒笑唔停。除了唱歌及玩遊戲，祖兒又頒獎給成立18年的歌迷會各地區組長，以答謝他們多年來的付出及支持場面溫馨。

容祖兒生日︱粉絲非常有心思

最後全場大合唱生日歌，粉絲更準備祖兒最愛的手機遊戲「Candy Crush」造型蛋糕，非常有心思。

祖兒感動稱：「今朝早5點起身，懷住一個好興奮嘅心情，多謝大家抽時間同我慶祝，人大咗更珍惜同朋友相聚嘅時間。」

她笑言下次要去啟德搞個更勁的生日會！她又預告今年中秋節會推出自家月餅，「其實諗咗好多年㗎啦，我好鍾意呢個節日，就係中秋節。今年希望可以出自己嘅月餅，扣除所有嘅開支之後，亦都係要嚟做善事嘅，可能會出燒鵝味，請大家多多支持，哈哈。」

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撰文 : 楊匡然 TOPick記者

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容祖兒 歌手

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