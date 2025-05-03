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莊錠欣入院︱莊錠欣一氧化碳中毒昏迷入院　Elkie命懸一線：這次真的太驚險

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撰文： 文體藝online

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

前女團CLC成員莊錠欣一氧化碳中毒急入院。

【莊錠欣 / 女團 / 一氧化碳中毒】童星出身，韓國前女團CLC成員莊錠欣（Elkie）驚爆一氧化碳中毒急入院！她在昨日（5月2日）於個人社交平台上載躺在病床照片，表示早起床後頭痛兼暈眩，本想去洗手間後服藥，可是卻眼前發白倒地，被救護車送院檢查後才知原來一氧化碳中毒。

莊錠欣慶幸自己能逃出鬼門關，寫道：「昨天早上起床頭很痛覺得有點暈眩，本來想說上個廁所後就吃藥，沒想到直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地，被救護車送院檢查後才發現原來已經一氧化碳中毒了。」

她續解釋稱：「起因估計是煤氣洩漏，但它沒味道、沒煙、完全沒有聲音，我只是會覺得最近很累、想睡、頭痛，但因為平常就習慣了『撐』，所以真的沒有察覺。送院後發現我的碳氧血紅素濃度已經達到20%（正常人據說是1-1.5%左右），所以我的情況已經屬於輕度至中度中毒，經過住院檢查+高壓氧艙治療後，現在狀況穩定了，來跟大家報個平安，謝有各方好友的相助」

【On Call 36小時II】朱千雪重遇童星繼女　曾加入韓國女團莊錠欣現北上發展

莊錠欣一氧化碳中毒入院。

然後，她語重心長稱：

我想借這次的親身經歷來小小提醒大家
·一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的
·家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風
·不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生
·強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命

如果懷疑自己中毒了，請記住
1 馬上開窗通風
2 立刻離開現場
3 送醫或打電話求助
4 頭暈時不要硬撐，盡快坐下或躺下，避免跌倒受傷（還好我這次頭沒撞傻😆）

這次真的太驚險了
我很幸運很感恩🥹
但也希望你們都不會走到這一步
平安不是理所當然的
請你一定要保護好自己
也提醒身邊的人

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莊錠欣入院︱童星出身參演多套TVB劇

現年26歲莊錠欣在香港出生及成長，在2009年以童星身份參演多部TVB劇包括《公主嫁到》、《怒火街頭》、《On Call 36小時II》等，並曾成為薛家燕旗下學生少女組合Honey Bees成員。

在2016年，她以韓團CLC香港成員身份於韓國出道，在2021年與Cube娛樂解約，退團後繼續個人發展，並在今年1月於香港舉個人演唱會「ELKIE 1ST MINI CONCERT in HONG KONG: GLOWING & GROWING」

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