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星二代︱鍾麗緹與三女齊現身活動　同母異父姊妹感情要好盡得媽媽靚基因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

鍾麗緹與三個女兒齊出席活動。

【鍾麗緹 / 張敏鈞 / 張思捷 / 張凱琳】現年54歲的美魔女鍾麗緹（Christy）近年專注內地發展，近日同與兩任丈夫所生的3位千金合體，齊現身內地公開活動，大騷她的優良基因。

Christy在1998年與與Glen Ross結婚，同年誕下長女張敏鈞（Yasmine），可是二人在2002年結束婚姻，而Yasmine繼續於加拿大生活，亦隨鍾麗緹步伐入娛樂圈，在2021年參選當地華裔小姐更奪得亞軍。

明星扮靚丨鍾麗緹穿小背心示範運動騷好身材　嫁細12年丈夫花盡心思保養

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星二代︱鍾麗緹女兒感情好

其後，Christy於2004年與嚴錚結婚，2008年與2010年先後誕下兩名女兒張思捷（Jaden）張凱琳（Cayla），可惜這段婚姻在2011年破裂。

在2015年，Christy與內地男藝人鍾麗緹張倫碩合作真人騷《如果愛》結緣，日久生情，二人在2016年於北京結婚，一直相愛至今，Christy更決定將三名女兒都改隨後父姓張。

現年27歲Yasmine與16歲Jaden、15歲Cayla平時分開生活，不過感情很好，一見面便齊參與不同活動，大家姐Yasmine早前更貼出與3姊妹齊齊變化妝扮靚的照片。

鍾麗緹​​​​​​​與張倫碩。

星二代︱鍾麗緹大女張敏鈞

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星二代︱鍾麗緹二女張思捷

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星二代︱鍾麗緹三女張凱琳

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撰文 : 鄭丹瑞

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