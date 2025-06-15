郭富城三度做爸爸︱郭富城親口承認方媛懷孕　城城再做三爸爸對BB性別保密

【郭富城 / 方媛 / 四大天王】郭富城（Aaron）再三做爸爸！繼方力申在今日（6月15日）父親節宣布葉萱懷孕，郭富城亦在今日出席電影《無名指》優先場活動時，親口承認太太方媛懷孕，城城將第3度做爸爸。

郭富城表示：「我又做Daddy啦，好開心，多謝天賜禮物！」他甜笑續說：「係開心事，太多就唔講，我成日都講屋企有小朋友愈多愈鬧，咁我鍾意熱鬧嘛！」

方媛（Moka）在上月母親節時穿著寬鬆、腹部微隆，引發外界揣測懷孕，在月初城城攜方媛及兩個囡囡到馬場時，穿上鬆身連身裙Moka行得相當慢，又多次輕扶腹部，故已傳出懷第三胎。

方媛疑懷孕︱郭富城太太方媛被傳為「追仔」懷第三胎 天王嫂開直播兩個細節疑洩露玄機

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

郭富城三度做爸爸︱城城不透露BB性別

所以在今日當傳媒見到城城時即送上祝賀，同時被問是否有好消息公布時，他最初只係笑住向在場傳媒講恭喜，同時祝大家父親節快樂，又指自己收到兩個愛女手工卡做父親節禮物，完成工作後亦會回屋企同家人食飯慶祝。

當傳媒追問方媛是否度懷第三胎時，城城終於親口承認三度做爸爸，指見到方力申公布做爸爸，而自己亦再做爸爸。不過被問到今胎性別時，城城則保持神秘，指BB上天送的禮物，不論是仔或女都鍾意。

另外，Moka日前在社交平台上載影片介紹自己一日生活，當中講到閨密最近生了BB，所以為對方準備初生嬰兒尿片做禮物，不過當介紹時就疑似口快快稱：「說不定以後自己的寶寶也可以用得上。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5