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郭富城三度做爸爸︱郭富城親口承認方媛懷孕　城城再做三爸爸對BB性別保密

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 方力申 父親節 女神配對計劃 印度空難 關稅戰 DSE2025 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

郭富城出席電影《無名指》活動時，承認方媛懷孕，他將第3度做爸爸。

【郭富城 / 方媛 / 四大天王】郭富城（Aaron）再三做爸爸！繼方力申在今日（6月15日）父親節宣布葉萱懷孕，郭富城亦在今日出席電影《無名指》優先場活動時，親口承認太太方媛懷孕，城城將第3度做爸爸。

郭富城表示：「我又做Daddy啦，好開心，多謝天賜禮物！」他甜笑續說：「係開心事，太多就唔講，我成日都講屋企有小朋友愈多愈鬧，咁我鍾意熱鬧嘛！」

方媛（Moka）在上月母親節時穿著寬鬆、腹部微隆，引發外界揣測懷孕，在月初城城攜方媛及兩個囡囡到馬場時，穿上鬆身連身裙Moka行得相當慢，又多次輕扶腹部，故已傳出懷第三胎。

方媛疑懷孕︱郭富城太太方媛被傳為「追仔」懷第三胎　天王嫂開直播兩個細節疑洩露玄機

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郭富城三度做爸爸︱城城不透露BB性別

所以在今日當傳媒見到城城時即送上祝賀，同時被問是否有好消息公布時，他最初只係笑住向在場傳媒講恭喜，同時祝大家父親節快樂，又指自己收到兩個愛女手工卡做父親節禮物，完成工作後亦會回屋企同家人食飯慶祝。

當傳媒追問方媛是否度懷第三胎時，城城終於親口承認三度做爸爸，指見到方力申公布做爸爸，而自己亦再做爸爸。不過被問到今胎性別時，城城則保持神秘，指BB上天送的禮物，不論是仔或女都鍾意。

另外，Moka日前在社交平台上載影片介紹自己一日生活，當中講到閨密最近生了BB，所以為對方準備初生嬰兒尿片做禮物，不過當介紹時就疑似口快快稱：「說不定以後自己的寶寶也可以用得上。」

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