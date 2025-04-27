鍾嘉欣演唱會︱黎瑞恩任嘉賓合唱《一人有一個夢想》　鍾嘉欣預告明年香港開騷

【鍾嘉欣 / 鍾嘉欣演唱會 / 黎瑞恩】繼於廣州及佛山舉行「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」後，鍾嘉欣（Linda）在昨日（4月26日）假深圳寶安體育中心體育館開騷。

雖然鍾嘉欣已馬不停蹄開到第三站，但觀眾反應一如以往熱烈，現場座無虛席，而深圳站個唱，Linda更破天荒邀請黎瑞恩現身站台做嘉賓，二人首次合作獻唱家傳戶曉名曲《一人有一個夢想》，為個唱掀起高潮，而觀眾席上亦有楊茜堯、楊思琦、馬浚偉、苟芸慧等，現場星光熠熠。

▲ 「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」深圳站。

鍾嘉欣演唱會︱對成長大影響

過往Linda演唱會未請過嘉賓，今次特意邀請黎瑞恩驚喜現身，鍾嘉欣解釋說：「我的劇集及專輯歌較多，之前覺得未到時候邀請嘉賓，而我每次演唱會主題都希望帶正能量、一點愛畀其他人，今次覺得係時候請一位嘉賓，而呢位嘉賓，我想邀請一位對我成長有影響嘅人。而且佢嘅歌係要有正能量，於是就諗起黎瑞恩。」

從小於加拿大長大的Linda直言小時候廣東話欠佳，常靠唱K學習中文，在云云歌曲之中，Linda每次都會唱《一人有一個夢想》，她認為這首歌充滿希望，讓她幻想到美麗的將來。

Linda表示：「我細個夢想做演員歌手，唔知係咪成日唱《一人有一個夢想》嘅關係，吸引力法則，大個之後，竟然夢想成真做演員、歌手。」Linda大爆現在亦會以唱K方法教授子女中文，不時向子女播放《一人有一個夢想》。

▲ 「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」深圳站。

鍾嘉欣演唱會︱欣賞對方積極

談到黎瑞恩為她站台，Linda憶述與黎瑞恩相識於黎諾懿婚禮，當晚在婚宴偶遇黎瑞恩，聊了數句，發現對方親切友善，第二次相遇，是觀賞對方舞台劇，Linda更大讚對方聲線一流，渴望對方可繼續唱歌。

為邀請黎瑞恩做個唱嘉賓，Linda托朋友找來對方電話，她親自發訊息給黎瑞恩，想不到對方即一口答應，令Linda大感窩心，鍾嘉欣稱讚黎瑞恩：「佢嘅人生閱歷豐富，勇敢面對風浪，喺佢身上學習到積極前進，我非常欣賞佢。」

▲ 「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」深圳站。

除黎瑞恩，個唱觀眾席上亦有楊茜堯、楊思琦、馬浚偉、苟芸慧等，Linda指很開心開騷獲得很多身邊人的支持，她謂：「每次開騷，我都希望邀請好朋友，或生命中跟我同行嘅人出席。」

Linda指馬浚偉是她入行拍攝劇集《皆大歡喜》時首位認識的男藝人，與他識於微時，馬浚偉見證着她成長，而當時馬浚偉對作為新人的Linda亦給予極大包容及耐心。

跟楊茜堯同樣識於微時，二人曾合作劇集《溏心風暴》，Linda欣賞楊茜堯個性爽直，縱使現在鍾嘉欣長居加拿大，她們仍保持聯絡，二人會互相鼓勵，亦會談論育兒經及分享私事。

至於楊思琦，Linda表示：「好開心楊思琦嚟睇演唱會，初入行好多電視劇都係同佢拍，同佢有好多回憶，其實我哋已經幾年冇見面，今晚可以再次見番佢，真係好開心。」而另一好姊妹苟姑娘則是第二次到場支持Linda開騷。

鍾嘉欣演唱會︱預告香港開騷

此外，今次Linda大女Kelly亦到場支持媽媽，鍾嘉欣指由於Kelly是第一胎，故母女情特別多感受，她說：「對Kelly好多感覺，好多歌曲靈感都係來自Kelly，能夠演唱會喺佢面前親口演唱專程為佢寫嘅歌《做你的晨㬢》，覺得好開心。」

她還自爆下站個唱將到訪惠州，並向粉絲預告：「2025年已有全盤計劃，2026年希望能夠喺香港開騷，咁就圓滿！因為香港係我建立事業嘅地方，亦係我成長嘅重要地，所以一定要喺香港開騷。」

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