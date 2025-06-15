方力申做爸爸｜小方父親節報喜宣布太太葉萱懷孕　方力申：我將要做爸爸了

【方力申 / 小方 / 葉萱】方力申（Alex）太太葉萱（Maple）有喜！現年45歲的方力申在今年情人節宣布與葉萱於美國求婚加結婚同步完成。

事隔至今4個月，方力申在今天父親節宣布喜訊，於個人社交平台以求婚成功沙灘與摩天輪圖片作背景，前方畫上3個火柴人，指自己即將升任父親。

小方2023年3月公開同葉萱之間嘅感情關係，唯女方至今一直保持相當低調作風，婚後亦繼續維持相同風格，而小方亦只係於社交平台寫道：

我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。#itsawonderfonglife 我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。

小方的好友袁偉豪、張繼聰、呂慧儀、蔡思貝、郭柏姸、鄭俊弘夫等紛紛留言送上祝福。

方力申太太︱葉萱多才多藝騷書法作品 方力申直言父母渴望抱孫

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方力申做爸爸｜葉萱於4月傳有喜

其實早於4月底，方力申與葉萱現身日本記者伊藤沙織執導電影《黑箱日誌》的活動時，葉萱以一件鬆身長裙再戴帽現身，當時從照片所見葉萱腹部微隆已傳她懷孕。

不過後來在4月30日，小方出席活動時卻指太太沒有身孕，似乎是「怕小氣」不承認，但當時他也露口風稱父母都渴望抱孫，透露爸爸飲新抱茶時曾講明：「傳宗接代，早生貴子」。

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