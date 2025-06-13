三•八︱姚焯菲邱傲然音樂劇開鑼全院爆滿　監製陳恩碩感謝故事原創人旦哥百份百信任

由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）出品及監製，連詩雅、姚焯菲（Chantel）、海兒、陳泳伽（Winka）、邱傲然（Tiger）、黃浩然、吳啟洋（Phoebus）主演音樂劇《三•八》，於今晚（6月13日）在西九戲曲中心大劇院舉行預演優先場，吸引眾多名人嘉賓出席欣賞，包括楊受成、陳家樂及黃玉郎等，場面熱鬧。

《三•八》兩場預演優先場分別於6月13日晚及6月14日下午舉行，首晚演出全院滿座，眾演員載歌載舞，傾力演出以《戀愛預告》、《甜蜜蜜》、《羅生門》及《相信一切是最好的安排》等接近20首熱門流行曲串連而成、有笑有淚的動人小品，為精采演出打響頭炮。

三•八︱姚焯菲與MIRROR邱傲然合作音樂劇 COLLAR陳泳伽與海兒分演同一角色

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三•八︱監製感謝台前幕後付出

而較早前，Tom更特地安排切燒豬蛋糕儀式，聯同一眾主演、爆炸戲棚旗下演員、特邀演出的黃星綽及蔡愷穎，以及故事主創人鄭丹瑞、導演詹瑞文與Head of MOOV徐凱珊預祝《三•八》演出順利。

陳恩碩表示：「這次能夠將《三•八》這個耐人尋味又充滿驚喜的故事搬上舞台，首先要感謝故事原創人旦哥對我投以百份百信任，將它製作成一套音樂劇並在戲曲中心大劇院中上演。」

他續指：「在這段密集式綵排期間，十分感謝執導的詹Sir用自己多年來累積的經驗，將這個荒誕又溫情的音樂劇活現在舞台上，也讓一眾演員盡情發揮潛能。與此同時，我亦要感謝台前幕後這幾個月來的信任和付出，每一位也非常用心，今晚大家的表現很出色，相信之後一定會愈做愈好。早前不少場次的門票已經售罄，故此最後決定加開兩場，現在只剩餘少量門票！」

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