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香港小姐︱TVB上位小花食物敏感　雙眼腫剩一條線呼吸困難

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撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

TVB上位小花郭柏妍食物敏感。

【郭柏妍 / 香港小姐 / 食物敏感】現年27歲在2020獲港姐季軍的郭柏妍（Rosita）入行以來一直受TVB力捧，不斷劇接劇，參演《白色強人II》、《下流上車族》、《新聞女王》、《逆天奇案》及早前播出的《奪命提示》等。

擁有港大食物安全管理碩士的她，近日卻偏偏突然遇上食物敏感，最嚴重時更腫到變「矇豬眼」，她更指因氣管收縮而一度呼吸困難，睇佢Post出嘅相都見到情況非常嚴重，Rosita寫道：

第一次咁嚴重的食物敏感 原本我以為食物中毒…

依家暫時有大方向估到係咩食物令到敏感

唔夠半個鐘隻眼腫晒 少少睇唔到嘢 氣管突然間收縮 抖唔到氣 流眼水、流鼻水 一個過山車晚上 sorry 嚇親媽媽了 令身邊嘅人擔心了

而家打咗針 食左藥 冇事

奪命提示︱劉佩玥有型有款獲封武打女神　郭柏妍首度開槍嚇窒表情勁Cute

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香港小姐︱郭柏妍出事前食各樣美食

郭柏妍並上載到醫院求醫的照片報平安，圈中朋友陳懿德、李佳芯、龔嘉欣、馮盈盈、高海寧、黃嘉雯等紛紛送上問候及祝福，粉絲亦留言慰問。

在出事前幾小時，她曾分別在個人社交平台上載近日食過的各式美食，既有海鮮又有台式小食及梳扶厘，相當豐富，不知是當中哪樣食物導致過敏。

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