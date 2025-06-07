陳法拉遊日︱法拉京都寓工作於娛樂旅遊　獲僧人贈「和顏愛語」四字

陳法拉遠離塵囂京都行！早前馬不停蹄的她為電影宣傳後，日前獲品牌邀請，飛往日本京都出席品牌全球首度發佈的全新頂級珠寶系列活動，與一眾出席明星及品牌好友包括日本著名演員安藤櫻、小松菜奈、官澤冰魚，以及韓國及台灣代表金高銀、昆凌和泰國女星Chutimon Chuengcharoensukying 等共進華麗晚宴。

同時，法拉更享受極具日本禪宗文化的歷史和文化魅力之旅，且偷得浮生半日閒，工作之餘還當一會兒遊客，參觀了二條城歷史悠久的宮殿，在寧靜的環境下，給自己好好放鬆心情。

陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎 華麗轉身往意大利出席時裝騷

▲ （左起）官澤冰魚丶安藤櫻、金高銀丶吳孟珂丶小松菜奈、Chutimon Chuengcharoensukying丶昆凌丶陳法拉

陳法拉遊日︱俯瞰京都市迷人景色

雖然匆匆三日行，但法拉卻十分享受，因為今次的工作環境和體驗為她帶來新感受。

她愜意的說：「此行穿梭傳統庭園、寺廟、博物館等特色建築物，觀賞一次與傳統文化互融的頂級珠寶展，作品交織創意及精湛工藝。晚上大會更安排了無人機表演，在夜空中砌成是次系列的三個經典符碼，包括彗星、獅子及翅膀，在夜空中展示飛翔，極具意境和心思，在寧靜的京都城市夜景下，如寶石般閃爍。」

儘管沒有家人在身邊，但眼前所見的景色仍能給法拉感受了一份浪漫。她響往地稱：「這次珠寶展位於一座博物館舉行，所展出的頂級珠寶系列都很華麗，造工精緻，而當中最有印象的是一款以獅子為主題的珠寶，很能代表女性力量。另外，夕陽西下時，我們去了山頂俯瞰整個京都市，景色迷人，加上之前剛下了一陣雨，一片薄霧瀰漫，仿似置身仙境中，增添了一份說不出的浪漫。」

▲ 陳法拉往日本出席品牌活動順道到京都旅行。

陳法拉遊日︱獲僧毛筆題字

法拉對京都甚有好感的說：「京都曾經是日本的首都，剛好所住的酒店對面是二條城，乃為世界遺產古蹟之一，工作中間剛好有差不多一小時的休息時間，就立即去參觀一下。」

另外，法拉也出席了大會選址在大德寺舉行的酒會，且有緣獲僧人以用毛筆題字贈予「和顏愛語」四字。

陳法拉遊日︱品嚐當地美食

除偷閒遊名勝外，法拉還大飽口福，品嚐當地美食，其中一間具有120年歷史的懷石料理，令她吃得津津有味。

此行她意猶未盡地說：「這三天度假feel下工作，很充實，還做了一會兒遊客。而十多年沒說過的日文，仍大派用場，可跟司機簡單用日語溝通，例如說出相約的時間和地點等。」

▲ 陳法拉往日本出席品牌活動順道到京都旅行。

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