林芊妤懷第二胎︱Coffee懷孕BB染色體出問題　林芊妤哭成淚人盼奇蹟出現

【林芊妤 / 瑜伽 / 靚媽】現年35歲的藝人林芊妤（Coffee）在2018年與任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮，婚後育有一子翟德彥（伯伯），兒子今年6歲。

Coffee在昨晚（5月28日）於個人社交平台上載在早在3個月前拍的影片並發文報喜，表示懷第二胎將再做媽媽，寫道：

我再次懷孕了

而其實在彥彥六歲時我已經*完全*放棄了生小孩的念頭

所以「當你放棄了就自然會有」的道理是真的

另外我發現第二胎真的比起第一胎較難藏著孕肚呢⋯

還記得6年前懷着彥彥六個月當時還有腹肌

但這一次來到懷孕四個月孕肚就已經快藏不住了

加上我經常穿着運動衣

這兩星期發現無論怎樣收腹⋯小腹也有點突突的

前兩天在澳門出席活動因為還沒有公佈懷孕

所以我一整天也在默默收腹的狀態

第二個早上起床腹肌兩邊痛得要命

感覺像做了腹部訓練後的肌肉酸痛一樣

另外⋯我發現你們也實在太⋯厲⋯害⋯

有些已經感覺我懷孕還私訊恭喜我

真的有那麼明顯嗎🤨

我本來是打算早一點告訴大家的

那我就可以放鬆肚皮光明正大做大肚婆

但因為這次懷孕真的發生太多事了

驗血報告也嚇得我一整個月心情也非常低落

我現在依然在驚恐中⋯⋯

不過我最後決定無論如何也要勇敢面對

無論小寶寶能否順利健康出世

我也認為我這次的經歷是很值得分享給大家的

拍了一集YouTube跟大家詳談喔

如果想知道我這幾個月到底經歷了什麼

那就去我的YouTube 看新影片吧～



#此影片攝於三個月前

僱主無奈丨林芊妤家傭欠債累全家被騷擾 Coffee：已經幫咗好幾次

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林芊妤懷第二胎︱BB染色體有異

之後，Coffee在個人YouTube頻道上載影片談今次懷孕情況，表示BB的第13條染色體有異常時，她哭成淚人，更多次停下來稍為整頓情緒。

她表示猶為突然感臀部後面中間位置很痛，應該是因BB位置剛好壓到神經線位置，有時痛，有時不痛，於是懷孕3個月後做進階版無創胎兒DNA「T21測試」，「細嘅類別冇事，但反而最大染色體21/18/13，我13有一個邊界情况出現，醫生解釋因染色體13有問題係好嚴重，可能導致兔唇、多一隻手指腳趾或智力有問題等，基本上呢個小朋友唔會過到1歲，係嚴重染色體問題。」

Coffee續指：「當時一聽已呆咗，但我份報告好古怪，係啱啱好『砸界』，醫生話有幾個可能，排除我真係高風險，有可能係我呢胎本身孖胎，另一個BB因呢個問題過身，得番呢個BB喺度，另外BB基因仲喺度或之前試過流產而唔知道，DNA喺我身體入面，所以檢查到咁少量，又可能我嘅胎盤有13染色體問題。」

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林芊妤懷第二胎︱感驚慌並發噩夢

林芊妤數度邊用紙巾拭淚邊說：「但做媽媽都係會繼續等，心情真係好矛盾。我依家搵多兩間化驗所去驗，仲係等緊報告，所以都好緊張。如果報告真係確定BB有問題，我都係會去到抽羊水、即16、17周後先再決定，因為我唔想因為一個報告就唔要BB，唔想錯過可能出現奇蹟嘅可能性。」

林芊妤表示一直用正面、堅強的態度面對， 可是實在感驚慌並會發噩夢，表示之前自己沒有喊過，可是到拍片一刻終於崩潰控制不了情緒。

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