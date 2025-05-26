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簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒麥大力香港補擺喜酒　不設玩新郎環節新娘霸氣護夫

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

簡淑兒與麥大力在金鐘補擺喜酒。

【簡淑兒 / 簡淑兒結婚 / 麥大力】現年35歲簡淑兒（Jessica）與現年39歲的機師男友麥大力（Derek），早前已在意大利古堡舉行婚禮，在昨晚（5月25日）於金鐘補擺喜酒。

在意大利辦婚禮，Jessica表示由於雙方家人都在外國，所以當初只打算在外國舉行婚禮便算，但因很多朋友都表示想參加他們婚禮，所以先決定在香港要辦婚宴，儀式一切從簡。

兩人受訪時，Jessica表示：「大家都以為我揀古堡，其實係佢鍾意！」更踢爆Derek並非浪漫，只是喜歡古堡打仗的氛圍。Jessica在拖住爸爸已滿面眼淚，至於麥大力幽默否認有喊，開玩笑說：「只係有沙入眼！」。

簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒騷中式結婚裙褂照分享喜悅　聽未婚夫麥大力一個建議即撒嬌拒絕：我不要

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簡淑兒麥大力結婚︱「造人計劃」隨緣

對於婚禮上完全沒玩新郎環節，Jessica在接受TVB娛樂新聞台訪問時冧爆表示「自己日日屋企已經玩夠」，她更霸氣地拍住丈夫稱：「呢個只可以我玩。」

至於問到一對新人「造人計劃」，兩人共識一切隨緣。問到婚後工作，Jessica撒嬌問丈夫可否做少奶奶？麥大力霸氣答應「Anytime！」可是Jesscia稱對方私下不是這麼說，稱：「會繼續接job，做到冇嘢做。」

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