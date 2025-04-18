星球大戰︱賴恩高斯寧加盟《星戰》新電影作　薛歌妮韋花參演《曼達洛人與古古》

【星球大戰 / 星戰 / Star Wars】一連三日的《星球大戰》盛事Star Wars Celebration，今日於日本千葉幕張展覽館揭幕，首日已帶來震撼新消息。

《特技狂人》（The Fall Guy)）、《Barbie 芭比》荷里活巨星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）與《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）導演桑里維Shawn Levy驚喜現身，宣布合作2027年《星戰》50周年上映紀念全新《星球大戰》電影《Star Wars：Starfighter》（中文片名待定）。

▲ 賴恩高斯寧

另外，《異形》（Alien）系列女星薛歌妮韋花 （Sigourney Weaver）， 亦到場宣布正式加入《星球大戰》大家庭，於明年上映的新片《曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu）中演出，令在場《星戰》迷情緒高漲。

Star Wars Celebration 今日至後日一連三日在千葉幕張展覽館盛大舉行，這是相隔17年重回日本舉行，《星戰》影視作品最新動向大曬冷。

今日盛會已吸引來自全球各地的《星戰》迷到場，三個主要發表會的舞台下已人山人海，氣氛熱烈，聚滿來自日本、歐美及世界各地忠實影迷，甚至有來自香港的《星戰》迷亦在直播中接受訪問，三天亦有來自《星戰》影視作品幕前幕後現身與《星戰》迷見面。

▲ Star Wars Celebration

星球大戰︱全新角色全新世界

今日Star Wars Celebration 證實了《星戰》系列電影仍有六部續集正在開發中，最大驚喜，有《特技狂人》、《Barbie 芭比》全球賣座荷里活巨星賴恩高斯寧與《死侍與狼人》賣座導演桑里維驚喜現身，宣佈二人合作全新《星球大戰》電影《Star Wars：Starfighter》，影片已定於2027年5月28日上映。

首部《星球大戰》電影早於1977年5月25日於美國上映，《Star Wars：Starfighter》可說是《星球大戰》電影上映50周年紀念電影。消息今日震撼了現場所有《星戰》迷。

全新《星戰》電影《Star Wars：Starfighter》，故事背景發生在《星戰》電影第9集《星球大戰：天行者崛起》之後5年，並不是《星戰》電影的前傳或續集，而是一個全新獨立故事。

賴恩高斯寧自爆說：「我 5 歲時媽媽給我買了一套《星球大戰：帝國反擊戰》（The Empire Strikes Back）的床單，我開心到不得了！媽媽將這張相發給大會，想讓我出醜尷尬外，還想告訴我直到現在，她還保留着這張床單！很興奮能主演全新《星球大戰》電影，劇本及故事情節非常精彩，角色也非常出色、獨具匠心，影片充滿了熱情和冒險。由導演桑里維執導此片是完美的選擇！ 」

導演桑里維則透露：「《Star Wars：Starfighter》是一部完全獨立的冒險故事，探索以前任何項目中都未曾見過的銀河系時代，主要圍繞著一批新的《星戰》角色，重點不再是懷舊，而是在我們喜愛的《星戰》DNA 中帶來新的角色、新的戰艦、新的設計及新的世界。 」桑里維更透露影片會在今年尾正式開拍。

▲ Star Wars Celebration

星球大戰︱薛歌妮韋花加盟

今日Star Wars Celebration 另一重點是宣傳明年上映的新片《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）。《帝國驕雄II》（Gladiator II）、《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Steps）當紅男星貝哲羅柏斯卡 Pedro Pascal，今日與導演莊法來奧（Jon Favreau）和監製戴夫費羅尼（Dave Filoni），帶同可愛的古古見《星戰》迷外，更邀請特別嘉賓薛歌妮韋花到場。

現場更率先播放了電影的精彩片段，展示延續劇集版第三季故事的電影版《曼達洛人與古古》中，兩位主角分別上雪地下海水的動作場面，亦披露了《異形》系列女星薛歌妮韋花正式加入《星戰》大家庭，片中飾演新共和國要員，負責委派曼達洛人與古古對抗帝國殘餘勢力的片段。

貝哲羅被問到與薛歌妮韋花合作演出新片《曼達洛人與古古》感覺如何時，他說：「薛歌妮韋花是我最喜歡的演員之一。她是我的偶像。在我成長的過程中，她幾乎涉獵了所有類型的電影：喜劇、科幻片、動作片、恐怖片、傳記片。我看過她演出舞台劇、大小製作的電影，所以拍攝《曼達洛人與古古》對我來說可能是最精彩的時刻之一，也是我職業生涯中最大的榮譽之一！」他更大讚電影版《曼達洛人與古古》是一場華麗而激動人心的旅程。

薛歌妮韋花則說：「當初我並沒有計劃會加入《星戰》大家庭，所以當我接到莊法來奧和監製戴夫費羅尼和戴夫費羅尼的電話，邀請我加入這個《星戰》宇宙時，我非常驚訝。然後我開始看《曼達洛人》，就愛上了裡面的角色、世界觀和故事。這是一部非常可愛的劇集，充滿懸疑和特效。當他們說要把它拍成電影時，我很高興自己有份參演，還可以親身見到可愛的古古！」導演莊法來奧 Jon Favreau 確定《曼達洛人與古古》將於 2026 年 5 月 22 日IMAX上映（美國上映日期）。

▲ Star Wars Celebration

星球大戰︱Nubs首次單刀赴會宣傳

此外，Disney＋上架中的動畫劇集《星球大戰：絕地學徒大冒險》（Star Wars: Young Jedi Adventures）中粉絲喜愛的角色Nubs，首次單刀赴會參加Star Wars Celebration ，向在場《星戰》迷宣佈全新第三季劇集會在今年年尾上架，新一季更會出現不少可愛有趣的新角色。

星球大戰︱天行者獲粉絲預祝生日

在多部《星戰》影視作品，包括《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）、《歐比王肯諾比》及《阿蘇嘉》（Ahsoka）中飾演年輕黑武士的凱頓基斯登遜（Hayden Christensen），今日亦上台見《星戰》迷。明日44歲生日的他，更獲台下粉絲預祝生日，還在台上切黑武士蛋糕兼嗜了一大口。

一眾《星戰》特效公司「光影魔幻工業」的要員現身台上，與《星戰》迷一起深入了解廣受好評的紀錄片系列《光影與魔法》（Light & Magic）中記錄的光影魔幻工業的傳奇歷程。

《光影與魔法》第二季剛在Disney+上架。首席創意官戴夫費羅尼與動畫製作副總裁Athena Portillo一起慶祝盧卡斯影業動畫廣受好評的故事和深受喜愛的角色誕生 20 週年，並預告全新動畫《Star Wars: Maul - Shadow Lord》會在明年Disney+上架。

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