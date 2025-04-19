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郭子豪鄧卓殷結婚︱教堂舉行婚禮　郭子豪鄧卓殷宣讀誓詞感動落淚

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撰文： 文體藝online

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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郭子豪與鄧卓殷結婚。

【郭子豪 / 鄧卓殷 / 香港小姐 / 結婚】郭子豪（Arnold）鄧卓殷（Amber）拍拖6年，二人於去年情人節宣布訂婚，在今日（4月19日）拉埋天窗。

在今日上午，郭子豪 /與 鄧卓殷在薄扶林伯大尼小教堂舉行婚禮，一眾親友出席見證證婚儀式。

Amber以一襲雍容華貴長裙擺婚紗，翹着爸爸手臂步入教堂，場面溫馨感人，鄧爸爸把Amber托付到Arnold手中時盡現不捨之情，並向未來女婿贈予囑咐，Amber在旁亦感觸眼泛涙光。

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郭子豪鄧卓殷結婚︱相擁深情一吻

二人宣讀誓詞時不禁感動落淚，在律師宣佈二人正式結為夫妻後，Arnold與 Amber相擁深情一吻，浪漫氣氛散發全場。

繼上午在教堂行禮及成婚，二人（Harley-Davidson 電單車車隊出發回酒店）接著傍晚將於香港四季酒店再舉行婚宴。

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