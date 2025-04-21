食安新焦點｜拆解食物過敏有何症狀　為何難以知道食物中是否含致敏物？

對於患有食物過敏症人士，生活可一點都不容易。當大部分人能夠隨心所欲地享用汽水、堅果、麵包、粉麵和點心等常見食品時，他們的情況卻截然不同。

不少患有食物過敏症人士須自行「偵察」他們想吃的食物會否含有令他們致敏的物質。如果偵察行動失敗，他們便得身其害。歐洲研究顯示，約有１～３％的成年人及４～６％的兒童患有食物過敏症。

食安新焦點｜甚麼是食物致敏物？

食物致敏物指可引致食物過敏症的食物，而此症可令過敏人士出現免疫反應。目前，有超過７０種食物據稱會令人過敏，包括含有麩質的穀類、甲殼類動物、蛋類、魚類、奶類、木本堅果、花生和大豆以及這些食物的製品。

有些食物添加劑亦會引致食物過敏症，最常見例子就是亞硫酸鹽。大部分食物過敏症都是由這八類致敏物所引致的。

此外，食物亦可能會導致人們出現異常反應而沒有產生免疫反應。舉例來說，對乳糖耐受不良的人在喝牛奶後可能會出現腹瀉。確切來說，這些反應可稱為食物不耐受。

食安新焦點｜食物過敏的症狀

患有食物過敏症人士會對大部分人不受影響的食物致敏物出現不良反應，即使致敏物的分量很少。

在最嚴重的病例中（速發嚴重過敏反應／anaphylaxis），患者可在接觸致敏物後的數分鐘內出現嚴重的全身性過敏反應，可影響人體多個部位，例如呼吸道、肺部、腸胃道和皮膚。患者須馬上接受診治，以免出現嚴重後果。

至於其他常見過敏反應，則包括嘔吐、腹痛、哮喘、鼻炎、血管性水腫和蕁麻疹等。這些症狀雖然不會致命，但卻會令過敏人士感到不適。

食安新焦點｜為甚麼難以知道食物中是否含有致敏物？

在很多情況下，致敏物質通常是預先包裝食物的主要配料，因此已在配料表中清楚標示。不過，它們有時卻會以其他名稱在配料表上出現，例如卵磷脂這種乳化劑可以由大豆製成，而乳清蛋白則來自牛奶。

令情況更複雜的是，殘留的致敏物可能會滲進由同一生產線生產的下一批食品，令通常不含致敏物的食品受到污染。同類情況亦會發生在製造食物配料的過程中。

食安新焦點｜食物業如何處理這問題？

食物製造商應確保標籤上的資料正確無誤，符合本港有關標示食物致敏物的規管規定。以下三點有助業界人士更準確地標示食物致敏物：（１）了解所採用的配料和食物添加劑會否含有致敏物；（２）小心規劃生產程序，防止致敏物污染，並採取妥善的清潔程序；（３）如不能避免致敏物污染，應在標籤上註明。

另外，《食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》已於二零零四年七月制定，有關寬限期亦已於二零零七年七月九日屆滿。所有預先包裝食物如含有上述八類致敏物，必須按照該規例的規定標示。患有食物過敏症人士從此可減少偵察行動，生活可變得更輕鬆！

（以上資訊由食物安全中心提供）