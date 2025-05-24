林峯演唱會︱城寨四少首同台合唱《風的形狀》　楊茜堯徐榮一班藝訓班同學拉隊撐場

【林峯 / 林峯演唱會 / 城寨四少】林峯相隔9年再踏紅館舞台，《GO WITH THE FLOW林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》在昨晚（5月23日）來到第二場，除周秀娜、吳林峰每晚固定登場外，更迎來同樣令人期待的三位好兄弟──「十二少」胡子彤、「四仔」張文傑、「信一」劉俊謙齊踏上紅館舞台，造就「城寨四少」再度同框。

是晚演出，林峯換上粉紅髮色繼續載歌載舞，並獻唱一連串首本名曲；當去到嘉賓環節，胡子彤、張文傑、劉俊謙升上台合唱《風的形狀》，全場立即歡呼，三子聯同「陳洛軍」相隔多時終於合體，更是「城寨四少」首次同台。

林峯即安排工作人員出動「表演凳」，由林峯即場教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞，兩人一組，一個坐低，另一人則撐著凳扭腰擺動下半身，當輪到阿謙上陣，卻令林峯不禁爆笑：「呢個角度睇到你好好笑，好似鯉魚。」形容阿謙扭到就嚟反眼，阿謙即尷尬話：「唔好玩我啦！」尖叫聲震爆整個紅館。

林峯演唱會｜林峯演唱會Chok爆紅館 古天樂探班陳慧琳任首場嘉賓【 內附多圖】

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林峯演唱會︱高舉「十三期同學仔」燈牌撐場

之後，當林峯、張文傑、劉俊謙退場，子彤唱出個人單曲《兄弟打》，原來子彤家人亦有到場支持。

當晚林峯演唱會同樣吸引大批圈中人捧場，包括《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞、廖碧兒、樂易玲、吳若希、麥美恩、孔德賢、盧慧敏Amy Lo等，至於楊茜堯、楊明、徐榮一班第13屆藝員訓練班畢業生，更高舉「十三期同學仔」燈牌撐場。

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