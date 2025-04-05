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天使綜合症︱鄭俊弘何雁詩化愛為⼒量　加拿⼤慈善⾳樂會為治療天使綜合症籌款

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撰文： 文體藝online

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善音樂會。

【鄭俊弘 / 何雁詩 / 天使綜合症】鄭俊弘（Fred）何雁詩（Stephanie）夫婦於3⽉28⽇及30⽇，分別在溫哥華River Rock Casino Theatre 及多倫多The People’s Theatre舉行《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善音樂會，以提升大眾對罕⾒疾病「天使綜合症」的認識與關注，籌款支持Angelman Syndrome Foundation Canada及Cherish智愛中⼼。

是次慈善巡演，源於2024年於香港舉辦的⼀場天使綜合症慈善⾳樂會，引來各方面迴響。Fred在演唱會上感謝⼀路支持他們的朋友「這個演唱會由小小的想法，到今天帶到來加拿大，真係要多謝台前幕後⼀班兄弟姊妹。」

鄭俊弘夫婦的兒子Asher於2023年底被確診患上天使綜合症，面對突如其來的挑戰，他們決定將這份經歷轉化為愛與力量，以音樂傳遞希望。

Fred 在演出中感性分享：「為咗個仔，我哋乜都肯做、肯試，希望讓更多⼈知道呢個病，為同路⼈帶來希望，唔使再怕。」Stephanie亦坦言，做媽媽之後體會到家庭互相守護的重要，⿎勵每⼀位特殊需要家庭相信「你並不孤單」。

天使綜合症｜鄭俊弘透露愛兒將往美國治療　Fred：希望佢可以講到嘢

《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善音樂會。

天使綜合症︱盼用愛感染更多人

音樂會中，除二人深情演繹《You Are My Sunshine》、《跌落凡間的天使》、《原來只要共你活⼀天》等，表達對兒子Asher的愛意外，並邀請張子丰、王梓軒、鄧佩儀、李嘉⽂等藝⼈義演助陣，最後與嘉賓們合唱《天使的禮物》及《千個太陽》，為演出畫上溫馨感人的句號。

鄭俊弘與何雁詩表示，未來希望可將《Angels Within Us》慈善演唱會帶到更多城市，用愛感染更多人，並持續支持特殊需要的家庭。他們深信：「只要有愛，任何不可能都可以成真。」

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