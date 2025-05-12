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星二代︱楊卓娜「燈箱大王」相愛18年未註冊結婚　女兒豹豹16歲生日少女味滿溢

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

楊卓娜慶祝女兒豹豹16歲生日。

【楊卓娜 / 最強繼母 / 美魔女 / 香港小姐】現年47歲的楊卓娜（Lenna）因為保養得宜被封娛圈美魔女，她與「燈箱大王」楊志翹相愛18年，雖然二人至今未有正式註冊結婚，不過楊卓娜坦言兩人早已以夫妻相稱。

她與楊志翹育有女兒楊舒然（豹豹），同時楊卓娜亦對男友與前妻所生的兩個女兒視如己出，彼此關係非常良好，由此被被稱「最強繼母」。

明星家居丨楊卓娜擁自家農場招呼親友　醉心種植：畀好多愛心佢係感應到

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星二代︱楊卓娜讚繼女細心

昨日（5月11日）是母親節，楊卓娜一家慶祝，她在昨晚於個人社交平台分享當日一家賀母親節的照片，更十分開地指繼女十分細心，知道送贈她喜歡的牡丹花，並笑指男友楊志翹反沒有那麼細心，一直只懂送玫瑰花。另外，因為楊舒然5月11日16歲生日，所以當日也慶祝豹豹生日，楊卓娜寫道：

16歲的初夏! 
16歲的生日！
16歲的母親節！
就這樣，在充滿歡聲笑語和美食的時光中結束！
多謝大家姐送給我美麗嘅花束， 佢話知道我鍾意牡丹花，所以故意選擇了這一束牡丹做主花的花束，soooo sweet
楊生應該就唔知道，因為佢淨係認識玫瑰花

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星二代︱豹豹愈大愈靚女

其實，之前楊卓娜已預先為豹豹食生日飯，在昨日凌晨已上載為豹豹慶生的照片，寫道：

過咗12:00 am 啦！又大一歲，Happy birthday my love！
一眨眼就16歲啦！如春水初生的碧玉年華！ 人生中最如詩如畫，綻放青春，放飛夢想的歲月！每次看著豹豹，我都移不開眼睛，念想多多
青春真好，充滿希望和挑戰的年齡，五彩斑斕的世界正向她招手，多希望時間可以為她停駐！
花一般的秀節，如清晨初露的蓓蕾，绽放出屬於自己的獨特光芒，書寫出屬於自己的精彩篇章，勇敢地去愛，去追逐，去成長吧！只要心中有夢，未來就會充滿光芒

從相片所見，豹豹獲媽媽靚基因，愈來愈靚女，不知日後會否隨媽媽步伐，將來也參加香港小姐或入行當演員？

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