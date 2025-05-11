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拉闊音樂會︱林家謙洪嘉豪陳健安大玩歌詞編曲　帶領觀眾穿梭情感異世界

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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熱門 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》

《拉闊音樂會 Oscar.回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》於昨晚（5月10日）假亞洲國際博覽館Arena舉行。

3位唱作人林家謙、洪嘉豪及陳健安首度合作，重新演繹叱咤 903 Oscar Lee的填詞作品，帶領觀眾遊走愛情、快樂、痛苦或虛幻的回憶之中，展開一場慰藉心靈的神奇冒險。

拉闊音樂會︱林家謙洪嘉豪陳健安重新演繹Oscar作品　首度合作無損默契火花四濺

三位唱作人林家謙、洪嘉豪及陳健安演唱《喃嘸師感官漫遊》為《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》揭開序幕。

拉闊音樂會︱用靈魂扭蛋串聯情感輪迴

林家謙、洪嘉豪、陳健安以高難度的《喃嘸師感官漫遊》揭開序幕,以接龍方式演繹歌詞，正式帶領觀眾進入沉浸式的回憶之旅。

兩位新世代演員盧慧敏（Amy Lo）與梁仲恆緊接登場，一起走進奇異虛幻的「靈魂記憶體驗所」，逐一體驗四段截然不同的人生回憶。

Amy Lo與梁仲恆帶領觀眾走進奇異虛幻的「靈魂記憶體驗所」，逐一體驗四段截然不同的人生回憶。

雷同二友演繹《戲一場》及《靈魂有路》,展開一場難忘的神奇冒險。「想像」穿梭異世界 享受奇幻魔法派對

陳健安以《從零開始的新世界》及《我們的移動城堡》，引領觀眾進入第一個幻想世界。

林家謙、洪嘉豪及陳健安演繹《特倫斯夢遊仙境》及《創作者的派對》全新 mash-up 版,大跳應援舞,與大家一起「打 call」。透過音樂施展神奇魔法,燃點無限的創意,沉浸於意想不到的幻想回憶之中。

林家謙演唱高難度的《喃嘸師感官漫遊》。

拉闊音樂會︱單戀與遺憾的交織

第二章，交織著刻骨銘心的愛情回憶。洪嘉豪演唱《單戀這件小事》及《留一天與你喘息》，而陳健安在鋼琴伴奏下唱出《月色》，二人娓娓道來單戀的苦澀與甜蜜，平淡的陪伴已是最幸福的事。單戀雖然悽美，但愛戀的回憶在分開過後才是最折磨。

陳健安的《仍在》，訴説雖然愛仍在，卻無法再相信愛;林家謙的《解咒說明書》,在受過傷害後,終於學懂愛自己;陳健安的《戀愛腦之死》,在愛得轟烈後,要學懂放過自己。

陳健安演唱《月色》及《戀愛腦之死》 ，唱出苦戀的深情的痛楚。

拉闊音樂會︱「快樂」青春熱血與狂歡

林家謙以《Ride Along》注入無窮活力，展開第三章快樂回憶之旅。洪嘉豪的《報復式浪漫》，大放開心浪漫的粉紅泡泡。

林家謙及洪嘉豪以《以青春之名》的曲唱出《夏之風物詩》的詞，加上陳健安以電結他伴奏，以青春作誓詞,捉緊快樂。林家謙與洪嘉豪合唱《One More Round》，帶出戀愛的甜蜜感覺。最後，林家謙唱出《緊急應變逃生法》,只要心態換轉,開心就可以揀。

洪嘉豪唱《報復式浪漫》，大放開心浪漫的粉紅泡泡。

拉闊音樂會︱孤獨與後悔深層對話

最深沉的情感於第四章展現，三人沉溺痛苦的回憶之中。洪嘉豪以《面對後悔的各種方法》及《好好掛住》，撫摸心底過去的傷痛，反思那些未曾釋懷的遺憾;陳健安以《無以名狀的痛》，唱出生命中的迷惘與無助，展現內心深處的痛苦。

林家謙與陳健安合唱《孤獨之塔》，在痛苦的盡頭，感受救贖的力量,鍊著勇氣撐過明日以後。

拉闊音樂會︱以音樂訴說人生意義

經歷四段不同的回憶後,洪嘉豪演唱《隨波逐流》，林家謙唱出《一起一個人》及《告別的藝術》,再次審視自己的内心世界，懂得好好放下,go with the flow,在不同的人生課題中成就自己。

洪嘉豪與陳健安合唱《致明日的舞》,林家謙以口風琴伴奏，送上對未來的祝願與展望。林家謙、洪嘉豪、陳健安以《重生》在作結，縱使生活有時難過，但至少有人同行，還是可以相信明天。

最後，3人合唱各自的大熱歌曲《黑玻璃》、《未知道》與《一人之境》,為今場拉闊音樂會畫上圓滿句號。

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