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陶大宇結婚︱被林建明踢爆已再婚太太樣貌曝光　陶大宇感激家儀陪度逆境

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撰文： 文體藝online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陶大宇被林建明踢爆已再婚，太太樣貌曝光。

【陶大宇 / 陶大宇太太 /  林建明】前亞視男演員杜挺豪的YouTube節目「杜挺好味道Mr Hong Kong Kitchen」，近日推出的一集以「多倫多 杜挺好味道 大姐明 爆料 #陶太 #恭喜恭喜 #杜挺好味道」為題，邀得林建明任嘉賓。

同時，還有曾在傳媒界工作、與陶大宇拍拖逾10年的女友家儀。「大姐明」林建明更在節目稱家儀為陶太，即是踢爆「師奶殺手」陶大宇已再婚。

師奶殺手丨陶大宇拍廣告被醫學專業名詞考起　透有機會返港拍劇：只係時間問題

大姐明踢爆陶大宇已再婚。

陶大宇結婚︱打風都打唔甩

現年61歲的陶大宇在2000年與任職設計師的黃慧寶結婚，可惜婚姻只維持7年，最終離婚收場。

在2008年與傳媒高層拍拖，但他就一直將戀情保持低調。至兩年前，陶大宇被問會否考慮再婚，他當時表示：「始終都要啱時間，大家都知人生大事，唔係買棵菜咁簡單。結婚我係唔會唔結，因為呢個係最完美嘅人生。」

而且，他形容跟女友「打風都打唔甩。」，並稱有生之年定會結婚，但要等待適合時間，但之後一直沒對外公布再婚的消息。

陶大宇早表示會再結婚。

陶大宇結婚︱與太太齊睇劉德華演唱會

在今次片中，杜挺豪向網民介紹家儀是他的記者朋友，看住他入行並十分錫他，家儀大讚他和他的兒子靚仔。之後家儀指和林建明份屬好友。

大姐明突然提議家儀叫陶大宇唱《倒轉地球》，然後說︰「點解我哋無啦啦提起呢，係因為佢係陶太！」，家儀即呆一呆然後驚訝地望住大姐明，隨後甜笑舉V字手勢承認自己的身份。

杜挺豪送上恭喜，3人碰杯及擁抱，他表示：「我唔知講唔講得呀？」家儀回應：「只要林建明講得就得。」林建明便稱：「冇嘢係唔講得，唔係假新聞，係事實就講得！呢件係開心事，唔怕！」

其實在去年聖誕節Boxing Day，陶大宇與家儀齊睇劉德華演唱會。

陶大宇在2022年接受TOPick專訪時曾回憶疫情期間，曾整整一年沒有工開，問他低潮時是否感激女友不離不棄支持，他回答稱：「這是當然，不論是身邊人、朋友，我都當作是一家人，沒她們支持，我不會有動力，感激會放在心上。」

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撰文 : 林曉藍 TOPick記者

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