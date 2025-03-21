Cookies成員︱吳雨霏曾透露復出點解仍未成事？　Kary歷流產再幼女患心臟病悟幸福非必然

▲ 歌迷十分期待吳雨霏（Kary）復出樂壇。

【鄧麗欣 / 鄧麗欣演唱會 / Cookies / 吳雨霏】Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）早前現身鄧麗欣（Stephy）紅館舉行演唱會《STEP by STEPHY》尾場，合體大合唱成網上熱話。

當中現年38歲的吳雨霏一向歌藝出眾，在過往一直有樂迷希望她可以復出樂壇，不過Kary在2015年與其初戀男友「網球王子」洪立熙第三度復合並結婚後，至今育有一子兩女，成幸福媽媽。

婚後淡出幕前的Kary只偶爾現身，比如在2021年當《全民造星IV》評判，當時更表示憶起自己當年初出道的情境。

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因 揭傅穎蒲茜兒近況

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Cookies成員︱吳雨霏慢工出細貨

此外，Kary也在IG社交平台更新的生活近況，保持與樂迷聯繫。不過其實她在去年6月，曾在IG社交平台上載一張疑似準備錄音的工作照。相中，Kary在歌詞紙上做功課，當時令樂迷十分興奮，可是到今未有Kary新歌出現。

不過， Kary曾透露過復出進度稱，想待小朋友長大後有較充裕時間分配家庭和工作才能考慮安排復出，並表示復出想「慢工出細貨」以保作品質素。所以，相信歌迷要再多一些耐性。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Cookies成員︱Kary孻女心臟出問題

現年38歲Kary現以家庭為重，其實她婚後不久歷小產，曾在社交平台發文表示，得知懷孕時與老公兩人既開心又期待，因為得到了一份很珍貴的禮物，可是卻突然流產，令夫婦心碎。

幸Kary夫婦走出陰霾，分別於2018年和2019年誕下大仔Asher及二女Galilee。在2022年6月誕下細女Noa，可是Noa出生前心臟有問題，醫生發現BB的心臟多出一條血管。

所以在1年後的2023年6月，吳雨霏曾在社交平台發文表示為孻女滿1歲而感觸流淚。在同年12月，她發文表示：「發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題」，寫道：

This is my 2023 當我打緊呢段字的時候

我正在床上發高燒發到瘟瘟沌沌 特別感性

在回想2023這個crazy year

發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題

以前從來都只有看到最壞或更壞

或一直埋怨

現在終於慢慢學會在無論任何情況

都可以選擇看到好多值得感恩的事情

感恩bb生病期間找到有好醫生醫治

感恩有一班天使朋友為我們祈禱

感恩一個好老公和家人做我最強後盾

現在bb行得走得玩得

是三個仔女之中最多energy的一個

然後她指，細女情況漸穩定，她也決定要去幫助別人，稱：

當bb情況慢慢穩定後

我給自己一個簡單目標

就是要幫有需要嘅人

坦白說，有好多時候都不知道怎樣幫

但我同自己講不要想太多

做到就做，盡力而為💪🏻

每星期都盡量騰空一些時間幫助有需要的學生做功課

或同年青人一起上課

不老土，事實收穫比付出更多

這是最大的歡樂 期待2024的一切

大家繼續努力

繼續善良 Be Kind

▲ Kary為Noa慶祝2歲生日。

在去年6月，Noa的2歲生日時，Kary在社交平台感觸發文道︰

Happiest birthday to my Noa bear﹗We love you so much！每逢到妹妹生日，我都特別感觸，令我想起由你出世到依家所經歷的事。感恩你現在身體好健康，你真係好叻好勇敢。爸爸媽媽哥哥家姐好愛你！生日快樂，妹妹！

Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑 何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因 揭傅穎蒲茜兒近況

吳雨霏為細女慶祝2歲生日 Kary囡囡曾先天性心臟有問題：你好叻好勇敢

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5