Cookies成員︱吳雨霏曾透露復出點解仍未成事？　Kary歷流產再幼女患心臟病悟幸福非必然

【鄧麗欣 / 鄧麗欣演唱會 / Cookies / 吳雨霏】Cookies成員吳雨霏(Kary)、楊愛瑾(Miki)、區文詩(Angela)、何綺玲(Elaine)、陳素瑩(Gloria)、馬思恆(Helena)早前現身鄧麗欣(Stephy)紅館舉行演唱會《STEP by STEPHY》尾場,合體大合唱成網上熱話。

當中現年38歲的吳雨霏一向歌藝出眾,在過往一直有樂迷希望她可以復出樂壇,不過Kary在2015年與其初戀男友「網球王子」洪立熙第三度復合並結婚後,至今育有一子兩女,成幸福媽媽。

婚後淡出幕前的Kary只偶爾現身,比如在2021年當《全民造星IV》評判,當時更表示憶起自己當年初出道的情境。

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因 揭傅穎蒲茜兒近況

此外,Kary也在IG社交平台更新的生活近況,保持與樂迷聯繫。不過其實她在去年6月,曾在IG社交平台上載一張疑似準備錄音的工作照。相中,Kary在歌詞紙上做功課,當時令樂迷十分興奮,可是到今未有Kary新歌出現。

不過, Kary曾透露過復出進度稱,想待小朋友長大後有較充裕時間分配家庭和工作才能考慮安排復出,並表示復出想「慢工出細貨」以保作品質素。所以,相信歌迷要再多一些耐性。

現年38歲Kary現以家庭為重,其實她婚後不久歷小產,曾在社交平台發文表示,得知懷孕時與老公兩人既開心又期待,因為得到了一份很珍貴的禮物,可是卻突然流產,令夫婦心碎。

幸Kary夫婦走出陰霾,分別於2018年和2019年誕下大仔Asher及二女Galilee。在2022年6月誕下細女Noa,可是Noa出生前心臟有問題,醫生發現BB的心臟多出一條血管。

所以在1年後的2023年6月,吳雨霏曾在社交平台發文表示為孻女滿1歲而感觸流淚。在同年12月,她發文表示:「發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題」,寫道:

This is my 2023

然後她指,細女情況漸穩定,她也決定要去幫助別人,稱:

▲ Kary為Noa慶祝2歲生日。

在去年6月,Noa的2歲生日時,Kary在社交平台感觸發文道︰

Happiest birthday to my Noa bear﹗We love you so much!每逢到妹妹生日,我都特別感觸,令我想起由你出世到依家所經歷的事。感恩你現在身體好健康,你真係好叻好勇敢。爸爸媽媽哥哥家姐好愛你!生日快樂,妹妹!