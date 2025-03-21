  • 25°C
香港時間：2025321日 (五) 13:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Cookies成員︱吳雨霏曾透露復出點解仍未成事？　Kary歷流產再幼女患心臟病悟幸福非必然

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

歌迷十分期待吳雨霏（Kary）復出樂壇。

【鄧麗欣 / 鄧麗欣演唱會 / Cookies / 吳雨霏】Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）早前現身鄧麗欣（Stephy）紅館舉行演唱會《STEP by STEPHY》尾場，合體大合唱成網上熱話。

當中現年38歲的吳雨霏一向歌藝出眾，在過往一直有樂迷希望她可以復出樂壇，不過Kary在2015年與其初戀男友「網球王子」洪立熙第三度復合並結婚後，至今育有一子兩女，成幸福媽媽。

婚後淡出幕前的Kary只偶爾現身，比如在2021年當《全民造星IV》評判，當時更表示憶起自己當年初出道的情境。

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況

點擊圖片放大
+3
+2

Cookies成員︱吳雨霏慢工出細貨

此外，Kary也在IG社交平台更新的生活近況，保持與樂迷聯繫。不過其實她在去年6月，曾在IG社交平台上載一張疑似準備錄音的工作照。相中，Kary在歌詞紙上做功課，當時令樂迷十分興奮，可是到今未有Kary新歌出現。

不過， Kary曾透露過復出進度稱，想待小朋友長大後有較充裕時間分配家庭和工作才能考慮安排復出，並表示復出想「慢工出細貨」以保作品質素。所以，相信歌迷要再多一些耐性。

點擊圖片放大
+7
+6

Cookies成員︱Kary孻女心臟出問題

現年38歲Kary現以家庭為重，其實她婚後不久歷小產，曾在社交平台發文表示，得知懷孕時與老公兩人既開心又期待，因為得到了一份很珍貴的禮物，可是卻突然流產，令夫婦心碎。

幸Kary夫婦走出陰霾，分別於2018年和2019年誕下大仔Asher及二女Galilee。在2022年6月誕下細女Noa，可是Noa出生前心臟有問題，醫生發現BB的心臟多出一條血管。

所以在1年後的2023年6月，吳雨霏曾在社交平台發文表示為孻女滿1歲而感觸流淚。在同年12月，她發文表示：「發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題」，寫道：

This is my 2023 

當我打緊呢段字的時候
我正在床上發高燒發到瘟瘟沌沌 特別感性 
在回想2023這個crazy year
發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題
以前從來都只有看到最壞或更壞
或一直埋怨
現在終於慢慢學會在無論任何情況
都可以選擇看到好多值得感恩的事情
感恩bb生病期間找到有好醫生醫治
感恩有一班天使朋友為我們祈禱
感恩一個好老公和家人做我最強後盾 
現在bb行得走得玩得
是三個仔女之中最多energy的一個 

然後她指，細女情況漸穩定，她也決定要去幫助別人，稱：

當bb情況慢慢穩定後
我給自己一個簡單目標
就是要幫有需要嘅人
坦白說，有好多時候都不知道怎樣幫
但我同自己講不要想太多
做到就做，盡力而為💪🏻
每星期都盡量騰空一些時間幫助有需要的學生做功課
或同年青人一起上課
不老土，事實收穫比付出更多
這是最大的歡樂

期待2024的一切
大家繼續努力
繼續善良 Be Kind

Kary為Noa慶祝2歲生日。

在去年6月，Noa的2歲生日時，Kary在社交平台感觸發文道︰

Happiest birthday to my Noa bear﹗We love you so much！每逢到妹妹生日，我都特別感觸，令我想起由你出世到依家所經歷的事。感恩你現在身體好健康，你真係好叻好勇敢。爸爸媽媽哥哥家姐好愛你！生日快樂，妹妹！

Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況

吳雨霏為細女慶祝2歲生日　Kary囡囡曾先天性心臟有問題：你好叻好勇敢

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
14:37 2025/03/20
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？
17:16 2025/03/19
Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？
鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
16:08 2025/03/17
鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況

你可能感興趣

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
14:37 2025/03/20
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？
17:16 2025/03/19
Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？
鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
16:08 2025/03/17
鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
吳雨霏 娛樂人物職業 演員 歌手 cookies 家庭關係 演唱會 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用