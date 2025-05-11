母親節2025︱袁詠儀讚陳麗麗當高齡產婦非常勇敢　黃澤鋒豁達面對負評：無所謂

【黃澤鋒 / 陳麗麗 / 袁詠儀】近日黃澤鋒與太太陳麗麗宣布有喜成全城熱話，在今日（5月11日）母親節，黃澤鋒夫婦與女兒黃熙恩（小黃妃）一家三口選擇入場觀看袁詠儀主演電影《OMG！阿媽有喜》作為慶祝母親節的特別節目。

《OMG！阿媽有喜》電影講述高齡產婦所面對的問題與處境，正好與58歲懷孕的陳麗麗不謀而合，她說：「電影近似我們生第一個女兒的年代（麗麗52歲），所以來看戲重溫一下，也看看其他人怎樣看高齡產婦這個問題，希望大家用當事人的角度去想一想。」

阿媽有喜︱袁詠儀演意外懷孕高齡產婦 阿靚獨腳傷感戲騷影后級功力

▲ 黃澤鋒一家。

母親節2025︱靚靚佩服陳麗麗勇敢

影片女主角袁詠儀（靚靚）大讚陳麗麗好偉大，麗麗則笑言：「我是靚靚的粉絲，聽到她這樣說好開心，我們都是媽咪，希望大家一起努力！」澤鋒表示：「媽咪有偉大與辛苦之處，靚靚當然都會明白！」

除高齡產婦所面對的心理與生理問題，靚靚感覺麗麗好勇敢，相信亦與兩夫婦要面對網絡負評有關，澤鋒輕鬆回應：「無所謂，他們說得開心就可以。」

麗麗同樣樂觀地說：「將負評變成正評吧！這個世代，很多人內心都有抑鬱、冤鬱，有個平台讓他們說一下就算了！總之他們說任何話，都不會影響我生或不生，我會繼續做好自己應該做的事！」

有女萬事足，最令澤鋒夫婦雀躍的是，6歲的小黃妃對即將榮陞姊姊興奮不已，麗麗說：「她經常對人說：『我是家姐』，做每件事都會和我肚裏的BB傾偈，好欣慰！」

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