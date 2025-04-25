職業特工隊8︱公布片長達2小時49分稱冠整個系列　香港搶先5月17日上優先場

【靚佬湯 / 湯告魯斯 / 職業特工隊】「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）的《職業特工隊》第8集《職業特工隊：最終清算》（Mission：Impossible – The Final Reckoning）內，已屆62歲的湯告魯斯依然不惜身，繼續在片中玩命挑戰高難度的動作，比如抓緊住在高空中飛行的飛機、從船上甲板跳入海中等。

有指這集最新的《職業特工隊》是「靚佬湯」此招牌作的最後一集，而官方亦公布今集片長達2小時49分，是該電影系列最長的一集，並將在下月14日在康城影展舉行首映禮。在北美地區將於5月23日上映，香港快一步5月22日正式開畫，更在5月17日先上映優先場。

▲ 《職業特工隊：最終清算》

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