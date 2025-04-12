衛蘭演唱會︱任Janice世界巡演首站嘉賓　古巨基爆唔敢唱《大哥》原因

▲ 古巨基任衛蘭世界巡演首站嘉賓。

【衛蘭 / 古巨基 / 演唱會】衛蘭（Janice）首次世界巡迴演唱會「OUT OF FRAME」昨晚（4月11日）於廣州正式開鑼，更請來古巨基任首站演唱會嘉賓。

二人結緣於《聲生不息大灣區季》，但錄影節目期間，在各種抽籤、配對一直未能遇上對方，雖然二人非常期待合作，網上亦有很多網民要求他們兩人合作，但可惜到節目完結後亦未能成事。終於，衛蘭世界巡迴演唱會的首站，特別邀請古sir ，促成這個令人期待的合作。

演唱會上，古sir一出場的時候，全場歡呼震耳欲聾，二人先合作Janice的作品《My love My fate》，然後跟古sir合唱經典《愛與誠》，牽引全場萬人大合唱。

▲ 古巨基任衛蘭世界巡演首站嘉賓。

衛蘭演唱會︱古巨基改歌詞清唱《大哥》

台上古sir表示：「其實我有一首歌，好多年前，已經好想唱㗎，不過事隔到今晚，我覺得如果我而家唱，可能要改一改歌名。我好想唱《大哥》呀。」 隨即全場歡呼起哄。Janice馬上緊接：「wow我真係很想聽古sir唱《大哥》，我真係好少聽男歌手唱呢隻歌呀。」

聽到Janice跟歌迷「要求」，古sir笑答：「你知唔知道點解我最後覺得都係唔好唱《大哥》？因為我而家係『大叔』呀！」引得全場爆笑。

然後古sir隨即改歌詞清唱《大哥》：「叔叔真有趣，不需要分居，唯有約定和大叔喝醉」，引來全場掌聲。

古sir亦率領全場觀眾拍片大叫：「JANICE I LOVE YOU」，又充當攝影師幫忙衛蘭與萬名歌迷影大合照，記錄衛蘭第一次世界巡演第一場的難忘瞬間。

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