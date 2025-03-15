金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面　請求停止散播私生活照：恐怕不合適

▲ 金秀賢經理人公司Gold Medalist表示想與金賽綸媽媽見面。

【金賽綸 / 金秀賢 / 金賽綸媽媽】金秀賢近日面對「縱橫研究所」連日來不斷「毀滅式」踢爆他與金賽綸種種糾纏，令身陷「戀童」及「逼債」風波的金秀賢形象大插水。

金秀賢經理人公司Gold Medalist原定下周發聲明回應，但在昨日（3月14日）稱金秀賢近日情緒不穩，提早發文反駁指控，當中承認金秀賢金賽綸兩人曾拍拖，但強調是在女方成年後才開始。可是，後來卻遭網友質疑該大話，比如聲明指二人親暱合照在為2019年12月14日拍攝，但有網民根據衣著猜測照片是在2015年底所拍。

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金秀賢回應︱要求與金賽綸媽媽見面

在今日（3月15日），Gold Medalist再發文，表示想要親自見金賽綸媽媽，稱：「公司的經營團隊想要與母親您一起見面，充分地說明原委，不論是何時，請您與Gold Medalist聯絡，謝謝。」

Gold Medalist最於15日對外發聲全文：

你好，這裡是Gold Medalist。 針對3月14日在「橫豎研究所」（以下簡稱「橫豎」）YouTube 頻道上報導的內容，我們在此發表立場聲明。 橫豎公開的照片拍攝於2019年12月14日，這些照片涉及金秀賢先生與已故者的私生活，沒有任何理由應當被隨意公開，請停止散播個人私生活相關內容。 我們也再次確認了該日節目中公開的金賽綸女士母親的立場。自失去金賽綸後，她的母親經歷了難以言喻的痛苦，無論用任何言語都無法安慰她的傷痛。我們對已故者生前所經歷的痛苦深感悲痛以及遺憾。 此外，我們也深刻感到共鳴金母對於已故者媒體相關報道現況的指責，正如我們近期發表的聲明所述，金秀賢先生同樣因橫豎的報導而受到傷害。 然而，金賽綸母親主張的部分內容裡，與本公司所認知的事實有所不同，而我們同時也認為其中可能還無法得知的內容。在此情況下，若在公開場合爭論是非，對於試圖尋求一切可能方式來恢復已故者名譽的母親與已故者本人而言，恐怕不合適。因此，我們公司經營管理層希望能夠親自與母親見面，充分說明相關情況。不論何時，請聯繫我們Gold Medalist辦公室，謝謝。

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