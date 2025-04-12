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阿媽有喜︱袁詠儀演意外懷孕高齡產婦　阿靚獨腳傷感戲騷影后級功力

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撰文： 文體藝online

發布時間： 4 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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《阿媽有喜》袁詠儀

【袁詠儀 / 黃潔琪 / 翻版林明禎】由袁詠儀（阿靚）與一班來自馬來西亞演員黃潔琪Miko（翻版林明禎）、新一代創作歌手劉界輝、大馬著名DJ陳峰、童繽毓等主演的溫情家庭電影《阿媽有喜》定檔5月15日香港上映。

電影講述一對年近退休的夫婦，在準備享受人生下半場之際，太太竟然突然有喜，意外懷孕，不但打亂「下半場」的計劃、全家如何面對的突如其來的難題，且重新探討一家人多年來的相處和成長的處境、心態。

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《阿媽有喜》袁詠儀與黃潔琪。

阿媽有喜︱阿靚淚流滿面感動全場

電影中阿靚（袁詠儀）在演繹突然有喜的「媽媽」非常到位，在其中一場食面的獨腳戲中，更演到不停落淚，令現場工作人員也讚嘆這位影后級前輩的精彩演出。

好一陣子沒接拍電影的阿靚，首次與馬來西亞演員合作非常合拍，與戲中的一家人戲內戲外相處和洽，而兩位新演員Miko和劉界輝即使沒有自己的立份亦到現場趁機偷師。

阿靚拍攝一場一個人吃著面，想起家人為她付出的心機和照料時，不禁一次又一次的哭起來，雖然演了幾take 後，導演已滿意收貨，但阿靚卻嫌自己不夠好，要求重來，直至感情完全到位才肯罷休，cut了機仍淚流滿面，感動全場。

而已為人母多年的阿靚在角色人設上亦很適合，加上精湛的演技，更加豐富了戲中媽媽一角。

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